«Средства клиентов надежно защищены»: Сбер опроверг взлом системы и утечку данных

Информация, появившаяся в некоторых Telegram-каналах о взломе хакерами систем Сбера и утечке данных клиентов банка, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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«Информация не соответствует действительности. Банк успешно отражает любые атаки и обладает самой современной системой защиты информации. Денежные средства клиентов надежно защищены, данные находятся в безопасности», — сообщили в банке.

В кредитной организации признали, что на хакерских ресурсах в интернете представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбера. В пресс-службе назвали это «компиляцией различных баз данных, полученных в результате взлома компаний — подрядчиков дочерних компаний Сбера». Никакой чувствительной финансовой информации в них нет, подчеркнули в кредитной организации.

«Подобные сообщения возникают часто и, как правило, связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных», — заявили в «Сберлогистике» и заверили, что проверяют информацию на достоверность.

