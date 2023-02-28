Сверхдорогой металл стремительно дешевеет

Еще год назад рынкам крайне не хватало кобальта. Более того: его дефицит мог фактически сорвать пресловутый и всеми ожидаемый энергопереход и пересадку населения планеты на электромобили. Ведь без этого металла практически не обходятся аккумуляторы и батареи. Но внезапно мировой рынок оказался затоварен кобальтом, в результате чего он только с начала 2023 года обвалился в цене на 34,21%.

Электромобили не вывозят

Кобальт не только добывался слишком медленно, чтобы удовлетворить растущий спрос, львиная доля известных его запасов находилась в Конго — стране, где наблюдается постоянная политическая нестабильность и коррупция, пишет The Economist. Но если за период с лета 2021 года по весну 2022 года цена на этот востребованный сразу в нескольких отраслях металл выросла более, чем в два раза — до 82 тысяч долларов за тонну, то сейчас она находится вблизи своих исторических минимумов. За тонну дают лишь около 35 тысяч долларов.

Отчасти это связано с сокращением спроса. Большая часть кобальта идет на аккумуляторы, которые питают смартфоны, планшеты и ноутбуки. Спрос на них резко возрос во время пандемии COVID-19. Однако на постпандемийном фоне он пошел на убыль, так как люди проводят меньше времени, глядя на экраны своих гаджетов, и стали меньше нуждаться в товарах, относящихся к потребительской электронике.

Даже бума электромобилей оказалось недостаточно, чтобы противостоять обозначенной тенденции, поскольку производители сделали все возможное, чтобы сократить использование некогда сверхдорогого металла. Тем временем предложение металла на рынке растет, причем быстро.

Сьюзан Зу из консалтинговой компании Rystad Energy прогнозирует, что производство в Конго в этом году вырастет на 38%, до 180 тысяч тонн. При этом наблюдается и всплеск индонезийского экспорта, который, по прогнозам, достигнет 18 тысяч тонн в этом году, хотя еще несколько лет назад объем поставок из этой страны был нулевым. Мир может оказаться затоварен кобальтом.

Низкие цены на металл вынуждают производителей закрывать шахты по добыче кобальта, так как стоимость металла уже упала ниже точки их безубыточности. Однако 15 февраля Glencore (крупнейшая в мире компания в сфере добычи кобальта) заявила, что в этом году она может сохранить производство почти без изменений. При этом конкурент China Moly собирается открыть новое предприятие, которое может производить 30 тысяч тонн в год.

По данным исследовательской группы Fastmarkets, общий объем поставок кобальта в 2023 году оценивается в 206 тысяч тонн, что на 26 тысяч тонн больше, чем в 2022 году. Между тем, прогнозируется, что в 2023 году спрос увеличится лишь до 194 тысяч тонн. Таким образом, в годовом исчислении ожидается, что избыток предложения на рынке составит 12 тысяч тонн.

Такое положение вещей сложится даже несмотря на то, что доля LFP (Lithium F erro Phosphate, «литий-железо-фосфат», аккумуляторные батареи) на рынке может продолжать расти, а спрос на кобальт со стороны сектора электромобилей останется высоким. «Несмотря на преобладающий переход на химию с низким содержанием катода кобальта и растущую долю некобальтовой химии, кобальтосодержащая (никель-кобальт-марганцевая) химия останется доминирующей в обозримом будущем, — уверен Андрис Гербенс, трейдер Darton Commodities. — Кроме того, абсолютный рост продаж электромобилей будет означать, что спрос на кобальт, связанный с электромобилями, будет продолжать расти в ближайшие годы».

Инвесторы могут покинуть отрасль

Мировой рынок кобальта крайне волатилен, повержен влиянию спекулятивных факторов, а также тесно связан с колебаниями цен на никель через процесс производства, отметила в комментарии «Эксперту» аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. В марте 2022 года стоимость фьючерсов на кобальт на бирже LME взлетела выше 82 тысяч долларов за тонну под влиянием коллапса на рынке никеля.

Однако фундаментальные показатели самого рынка кобальта остаются негативными. Среднемноголетняя цена на кобальт, исключая резкие колебания, составляет около 30 тысяч долларов за тонну. К этому уровню в настоящее время и стремятся цены (33 840 долларов за тонну по состоянию на вечер 27 февраля).

Предложение кобальта в мире растет за счет ввода в эксплуатацию новых шахт и мощностей. Годовые темпы роста добычи по CAGR с 2020 по 2030 год могут составить примерно 9%. Основным поставщиком кобальта на мировой рынок остается Конго. В настоящее время доля этой страны в мировом предложении составляет 75%, а в будущем будет расти.

Это оставляет для рынка широкую спекулятивную составляющую, так как данная страна, действительно, неустойчива, ее экономика развита слабо, власти могут менять свое отношение к инвесторам, предположила аналитик. Китай разрабатывает основные месторождения кобальта в Конго, но недавно у китайских компаний начались проблемы с местными властями, которые требуют пересмотра ранее заключенных соглашений в свою пользу. Также кобальт на мировой рынок в заметных, но много меньших объемах, чем Конго, поставляют Австралия, Россия, Филиппины, Куба. По прогнозу, добыча кобальта в мире вырастет примерно в 1,8 раза с 2021 по 2025 год.

Потребление кобальта сосредоточено в производстве электроники, бытовой техники, аккумуляторах разного типа, катализаторах, подтвердила Оксана Лукичева. В связи с этим, примерно до 2025 года потребление кобальта будет отставать от предложения, что создаст избыток на рынке и уже привело к снижению цен на металл. В среднем темпы роста потребления кобальта в текущем десятилетии оцениваются по CAGR в +13%, но заметный рост может начаться лишь после 2025 года по мере увеличения продаж электромобилей. Это может постепенно вновь привести рынок кобальта к дефициту поставок после 2027 года.

Таким образом, в среднесрочной перспективе возможно снижение цен на кобальт к среднемноголетнему уровню 25 — 30 тысяч долларов за тонну. Но ближе к 20 тысячам долларов за тонну может начаться уход инвестиций из отрасли, предупредила Оксана Лукичева. Также рынок будет сильно зависеть от цен на никель и уровня его производства. Пока рынок никеля поддерживает рынок кобальта.

Падение цен сигнализирует о проблемах в мировой экономике

Цены на кобальт с начала недели демонстрируют нейтральную динамику, удерживаясь вблизи отметки 34 180 долларов за тонну, что неудивительно, учитывая разнонаправленное движение котировок других бенчмарков, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» аналитик TeleTrade Алексей Федоров. К примеру, нефть марки Brent с понедельника теряет 0,5%, фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,3%, а доллар отступает на 0,2%.

Если взять более широкий отрезок времени, ситуация вокруг кобальта выглядит определенней, считает аналитик. За прошлую неделю цены снизились на 4,3%, при чем основное снижение произошло сразу после выхода достаточно «ястребиных» протоколов с последнего заседания ФРС, опубликованных в прошлую среду. А если смотреть еще шире, то с начала февраля, то совокупные потери кобальтовых котировок уже достигли 30%.

Последний раз столь сильное падение цен на кобальт наблюдалось в первой половине 2022 года в период с апреля по июль, когда котировки на этот металл снизились на 38% с 81 800 до 50 200 долларов за тонну. Очень показательно, что падение цен происходило синхронно с коррекцией американского фондового рынка, который за тот же самый период по индексу S&P 500 потерял 20%.

Хотя даже тогда максимальное месячное снижение цен на кобальт не достигло масштаба нынешнего февральской спада в 30%, констатировал эксперт. В июле 2022 года оно ограничилось 28%. Учитывая высокую роль этого металла в производстве промышленных товаров с высоким уровнем добавленной стоимости (химия, жаропрочные сплавы, магниты и другие), столь сильное падение цен на кобальт, уверен эксперт, сигнализирует о больших проблемах в мировой экономике. Примерно таких же, как и в первом полугодии 2022 года, когда ВВП США находился в технической рецессии два квартала подряд.

Инвесторы пытаются найти причины нынешнего тридцатипроцентного падения котировок кобальта, которое с высокой вероятностью получит продолжение как минимум до середины 2023 года к отметкам 23-25 тысяч долларов за тонну (прогнозы Goldman Sachs подразумевают спад до 2024 года). Они хотят понять, почему это происходит в сильном расхождении с динамикой американских фондовых бенчмарков (фьючерс на индекс S&P 500 потерял с начала февраля всего 2%), указал Алексей Федоров.

Фактически инвесторы, несмотря на предупреждения, исходящие в том числе от рынка кобальта, ищут оправдания, по которым американские фондовые индексы должны не упасть или даже вырасти. Кто-то объясняет падение кобальтовых котировок избытком предложения (оно может вырасти на 12% в 2023 году), кто-то говорит о смещении в производстве литий-ионных аккумуляторов с кобальта на никель, а в будущем и на литий-ионно-фосфатные батареи, себестоимость которых меньше на 15-20%.

Но никто не хочет связывать текущий спад кобальтовых котировок не с внутриотраслевыми факторами, которые действовали и до февраля 2023 года, а с негативными изменениями общей ситуации в мировой экономике, посетовал аналитик. Возможно, это выглядит как избыточный «алармизм», но тридцатипроцентное падение цен на кобальт всего за месяц, причем не самый активный для рынков — явно достаточный повод для повышенного беспокойства инвесторов, которого пока, как мы видим по динамике фондовых рынков, нет.

В рамках этой недели событий высокой категории важности не запланировано. Со среды, 1 марта, начнутся публикации данных по деловой активности в экономиках стран G7 и инфляции в еврозоне. Кроме того, пройдет ряд выступлений представителей ФРС, ЕЦБ и Банка Англии без участия глав регуляторов. Все это не те поводы, которые смогли бы изменить ситуацию на рынках.

Для цен на кобальт такое положение вещей может стать возможностью для временной передышки на важном уровне поддержки 33 — 35 тысяч долларов за тонну, что после столь сильного падения котировок в феврале выглядит вполне логично, подчеркнул Алексей Федоров. Однако в дальнейшем снижение цен на кобальт продолжится, и, скорее всего, оно будет сопровождаться догоняющей понижательной динамикой американских фондовых индексов, что в свою очередь создаст рецессионный фон, сохраняющий кобальтовый рынок в подавленном состоянии.