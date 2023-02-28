ЦБ ищет повод поднять ставку

В феврале инфляционные ожидания населения на годовом горизонте выросли на 0,6 процентных пункта до 12,2%, говорится в аналитическом материале «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», опубликованном Банком России 27 февраля. Ранее в течение трех месяцев население прогнозировало снижение цен.

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Профессиональные финансисты более оптимистичны. По данным последнего опроса (также Банка России), аналитики прогнозируют инфляцию на конец года в размере 6%, что лишь на 0,2 п.п. больше декабрьских оценок (в январе опрос не проводился).

Такой разброс оценок может быть вызван тем, что население оценивает инфляцию исключительно на основе своих личных ощущений, немаловажную роль в которых играет стоимость доллара. На протяжении истории современной России цены в магазинах росли при падении курса рубля, и очень редко откатывали назад при укреплении российской валюты. А за февраль рубль ослаб к доллару примерно на 7%. Аналитики же, со своей стороны, используют прогнозные методики.

При этом ЦБ отмечает уменьшение в феврале, второй месяц подряд, ценовых ожиданий бизнеса. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста отпускных цен в ближайшие три месяца составил 4,5% в годовом выражении. Замедление показателя вызвано в том числе «сдержанными оценками спроса». Хотя пока, по оценке Банка России, ценовые ожидания предприятий остаются на «повышенном уровне».

Но наиболее важным показателем для ЦБ служат «Инфляционные ожидания населения». Именно на них практически всегда ссылается регулятор при принятии решения по ключевой ставке или в обзорах денежно-кредитной политики.

На прошедшем 10 февраля заседании совета директоров Банка России было принято решение не менять ключевую ставку. Но регулятор явно дал понять, что ее повышение вероятно уже 17 марта «при усилении инфляционных рисков».

Рынок в реальность такого сценария вполне верит, о чем говорит динамика цен высоколиквидных ОФЗ. Так, с 10 по 21 февраля Индекс Мосбиржи гособлигаций снизился почти на процент, что для этого индикатора является серьезной величиной. При размещении «новых» ОФЗ Минфину приходилось давать ценовую премию к рынку.

Это говорит о том, что облигационные трейдеры уже заложили в котировки обязательств Минфина повышение ключевой ставки ЦБ, возможно, сразу на 0,5 п.п.

Аналитики Банка «Санкт-Петербург» согласны, что рост инфляционных ожиданий населения «увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на мартовском заседании ЦБ».

«Тем не менее последние недельные данные указали на заметное замедление инфляции в стране, и при продолжении такой динамики Банк России сохранит прежние параметры денежно-кредитной политики», — полагают эксперты банка.

Действительно, последние данные по инфляции не могут не обнадеживать. Так, по данным Росстата, с 14 по 20 февраля рост потребительских цен замедлился до 0,06% с 0,18% неделей ранее. С начала года инфляция составила 1,3%.

Таким образом, хотя у Банка России есть аргумент для повышения ставки — приводимые им данные о росте инфляционных ожиданий населения, но все-таки, на окончательное решение должны повлиять именно последние данные недельной инфляции.

Если цены продолжат повышаться низкими темпами, то регулятор вновь может отказаться от увеличения ставки, ограничившись «ястребиной» риторикой, либо повысить ставку лишь на 0,25 п.п.

Любое решение ЦБР не окажет заметного влияния ни на рубль, ни на рынок акций. Но в случае, если Банк России после оглашения своего (любого) вердикта даст понять, что в ближайшее время ставку повышать не планируется, то рынок облигаций может резко подрасти.

В такой ситуации консервативным инвесторам имеет смысл как минимум на половину выделенных для вложения в облигации средств начать покупать ОФЗ. Вторую часть «кэша» стоит оставить для усреднения позиции, если цены госбумаг упадут на сверхжестких решениях или комментариях регулятора.