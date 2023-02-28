В арт-парке Никола-Ленивец отметили Масленицу

25 февраля здесь предали огню арт-объект «Четвертая стена» от студии «NOYD короткийметр». 19-метровая конструкция из сена, сухостоя, досок и старых дверей и рам собиралась командой из 18 человек 2,5 месяца, а прогорела буквально за полчаса. Посмотреть на пламенеющее искусство с разных уголков страны съехались 7000 человек.

В арт-парке в Калужской области сжигать арт-объекты начали еще в 2001 году, с тех пор это стало ежегодной традицией. Огню отдают многометровые конструкции, придуманные и спроектированные художниками и архитекторами. В этом году темой Масленицы стал «Просвет». Чтобы увидеть его, нужно было уничтожить четвертую стену. Арт-объект с таким названием вошел в шорт-лист открытого конкурса к Масленице прошлого года, а реализовать его решили только сейчас. Возведение проекта, похожего на куб, заняло 2,5 месяца — строительный мусор собирали по окрестным деревням, сено, ветки и сухостой — в самом парке. В одну из стен встроили сундук с анонимными записками от посетителей — в них они поделились, что мешает им увидеть просвет и двигаться дальше.

В день Масленицы в парке работал масленичный городок поддержки и соучастия с мини-копиями арт-объектов прошлых лет, которые стали площадкой для разных активностей. Все гости могли поучаствовать в испытаниях — забить гвоздь на скорость, пересечь мост объятий, победить противника в бое на мягких подушках или в «царь горы», чтобы заработать блинкоины и обменять их на горячие блины или чай. Все желающие могли заглянуть внутрь замкнутого пространства-колодца и увидеть «Четвертую стену» изнутри.

За полчаса до сожжения объект окружили «агенты вечной весны» — участники перформанса Affirmātiō от известного режиссера и лауреата национальной премии «Золотая маска» Юрия Квятковского и драматурга Михаила Дегтярева. Во время ритуала огненной аффирмации вокруг «Четвертой стены» появилось восемь точек, замыкающихся в круг. Каждая из них стала пространством созерцания, где артисты танцевали, пели и приручали огонь, чтобы в конце концов дать старт большому сожжению.