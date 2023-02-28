В Казани на заправках установили московские таблички для мгновенной оплаты

Более чем на 60 заправках Казани для оплаты покупки теперь можно воспользоваться NFC-метками, который установил московский производитель RFID-продукции. За счет таких табличек через приложение СБПэй можно провести бесконтактный платеж. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В этом году компания внедрила свои технологии в одной из сетей автозаправочных станций в Казани. Теперь, помимо привычных способов платежей, можно оплачивать покупки с помощью NFC-технологии одним касанием телефона», – рассказал Овчинский.

Руководитель департамента добавил, что завод ISBC может выпускать несколько миллионов платежных табличек c технологией NFC в месяц. По его словам, это обеспечит растущий спрос на такую продукцию. Платежная табличка устойчива к перепаду температур, попаданию воды и царапинам.

«С помощью платежных NFC-табличек торгово-сервисные предприятия могут экономить на приобретении и обслуживании дополнительных клиентских экранов в кассовых зонах. Им достаточно один раз сформировать кассовую ссылку, которая будет записана на табличку с NFC и затем будет формироваться на кассе каждый раз под конкретную покупку с точной информацией по сумме платежа. При этом ссылка надежно защищена от перезаписи», – пояснил директор департамента банковских проектов компании ISBC Андрей Еременко.

Жители Казани могут также отсканировать QR-код через СБПэй или через мобильного банка для проведения оплаты, уточнила исполнительный директор по эквайрингу и инновационным проектам «Банка Русский Стандарт» Инна Емельянова. Техническая возможность проведения таких платежей уже доступна клиентам банка, добавила она.

Компания «Смарт Системз», входящая в группу ISBC, в 2019 году получила льготный заем на приобретение оборудования и материалов для производства в размере 100 млн рублей от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Фонд предлагает около 10 видов займов предприятиям, средства можно получить по ставке от 3% годовых на срок до пяти лет. Сумма займа в зависимости от целей может достигать 300 млн рублей.