В Кремле сделали заявление о возможных переговорах с Украиной

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами сделал заявление о возможных переговорах с Украиной.

Оценивая их вероятность представитель Кремля заявил, что наша страна не поступится реалиями в виде новых территорий и Конституции, как и целями специальной военной операции, передаёт РИА Новости.

«Существуют определенные реалии, реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имею в виду новые российские территории, – подчеркнул он. – Существует Конституция РФ, которую нельзя не учитывать никому и которой российская сторона не сможет поступиться никогда. Вот это очень важная реалия».

Кроме того, по словам пресс-секретаря главы государства, также существуют цели, которые выполняются в ходе СВО.

Как ранее писал «Эксперт», на одном их недавних брифингов Песков объяснил, почему специальная военная операция, начатая Россией в феврале 2022 года, до сих пор продолжается.

По его словам, она не закончится, пока не защищён до конца Донбасс. При этом представитель Кремля тогда же подчеркнул, что безопасность Крыма обеспечена надежно.