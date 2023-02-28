МИД РФ прокомментировал принятие Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала принятие Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций.

Напомнив, что ЕС, остающийся в плену своих заносчивых представлений о России, ранее уже ошибся во всех свой прогнозах о последствиях «удушающих» санкций, она выразила уверенность, что так будет и на этот раз.

«Каждый следующий «пакет» всё нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции – это инструмент, который не сработал, – цитирует дипломата сайт МИД РФ. – Сложно не согласиться с главой евродипломатии Жозеп Боррелем, заявившим 15 февраля, что санкции – «яд замедленного действия»».

Вот только «убивают» они, по мнению Захаровой, прежде всего, экономический суверенитет Евросоюза. В этой связи она считает, что ЕС может накладывать на себя сколько угодно ограничений применительно к торговле с Россией – это будет лишь усиливать его зависимость от прямых конкурентов.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что заботу нашей страны о детях, чьих родителей убили из поставляемых киевскому режиму западными странами вооружений, в ЕС лицемерно пытаются охарактеризовать насильственным перемещением.

«При этом на протяжении восьми с лишним лет в Европе попустительствовали убийствам детей в результате обстрелов ВСУ в Донбассе.

Никто из чиновников ЕС даже не имеет представления, что такое «Аллея Ангелов» в Донецке. Эти человеческие трагедии в этом объединении цинично замалчивают, так как они не вписываются в однобокую западную интерпретацию событий в ДНР и ЛHP», – отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ уверена, что расширением своих санкционных списков Евросоюз лишь дополнительно отгораживается от нашей страны, нарушая в очередной раз принцип свободы передвижения, который зафиксирован в документах ОБСЕ, в том числе на высшем уровне.

«Внося в запретные перечни представителей руководства новых территорий Российской Федерации, абсолютно законным образом вошедших в состав нашей страны, Евросоюз отрицает один из главных постулатов демократии – свободу выбора и волеизъявления. Очевидное проявление двойных стандартов Запада», – подчеркнула она.

Также Захарова отметила, что ограничениями СМИ ЕС пытается цензурировать информационное пространство, не только лишает своё общество альтернативной точки зрения, но и запрещает своим телекоммуникационным компаниям ретрансляцию российских телеканалов в третьих странах, тем самым навязывая им свой фальшивый «нарратив».

При этом дипломат считает, что Брюссель, Вашингтон и их сателлиты оказались одиноки в своих антироссийских санкциях.

«Весь остальной мир – мировое большинство – не присоединился ни к одному из «пакетов», отвергнув рестрикции как противоправные, бьющие по глобальной экономике и подрывающие продовольственную и энергетическую безопасность. Нет сомнений, что угрозы Евросоюза в рамках принятого накануне «пакета» карать третьи страны, если они не будут соблюдать его антироссийские рестрикции, только укрепят отторжение миром неоколониальной по своей сути диктаторской политики Запада», – резюмировала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Как ранее писал «Эксперт», специалисты оценили возможности России справиться с новыми торговыми ограничениями, введёнными Евросоюзом, США и другими недружественными странами.