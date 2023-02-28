В Минобороны объяснили, почему было закрыто небо над Санкт-Петербургом

В Министерстве обороны РФ объяснили почему было закрыто небо над Санкт-Петербургом и не принимал рейсы аэропорт Пулково.

По данным российского военного ведомства, утром 28 февраля дежурные силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону (ПВО) провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением, экстренными службами и силовыми ведомствами, передаёт ТАСС.

В ходе тренировки дежурными силами ПВО были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации.

При этом отмечается, что в практической части тренировки задействовали истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя.

Как ранее писал «Эксперт», утром 28 февраля петербургский аэропорт Пулково временно перестал принимать и не отправлять самолёты. По данным некоторых СМИЮ, небо в районе Пулково закрывали из-за неизвестного объекта.

Из-за сложившейся ситуации было задержано 15 рейсов, а полёты шли через воздушное пространство Ленинградской области.

