В районе подмосковной Коломны упал беспилотник

В районе подмосковного городского округа Коломна упал беспилотник, целью которого, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, это произошло вблизи деревни Губастово.

«Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», – подчеркнул чиновник.

Кроме того, Воробьёв рассказал, что в настоящее время ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает.

