Власти ДНР: Артёмовск потерян для Украины

Артёмовск (украинское название города – Бахмут) уже потерян для Украины, вопрос стоит только в дате, когда произойдёт взятие города.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил Ян Гагин – советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина. При этом, по его словам, российские силы уже «работают» практически в центральном районе Артёмовска.

Хотя, как признал он, город пока не взят в окружение. Но у противника всё равно нет возможности подвозить новую технику и боеприпасы, проводить ротацию сил, отметил чиновник.

«То, что Украина потеряла Артёмовск, уже понятно, вопрос только в дате, когда это произойдет, – считает Гагин. – Но давать прогнозы сложно. Основное, что сейчас Артёмовск хорошо контролируется. И противник сам признает, что не может снабжать свой гарнизон, который практически обречён».

Как ранее писал «Эксперт», военный обозреватель «Комсомольской правды» объяснил, почему Артёмовск стал ловушкой для Украины.

