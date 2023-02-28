«Вымпелком» 3 марта разместит выпуск биржевых облигаций на 14 млрд рублей

Мобильный оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») собирается 3 марта разместить выпуск биржевых облигаций объемом примерно 14 млрд руб.

Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение компании.

Уточняется, что выпуск серии 001Р-07 с погашением в декабре 2029 года включает около 14 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб., он предполагает выплату квартальных купонов по ставке 9,85% годовых. Предусматривается возможность досрочного погашения биржевых облигаций в день окончания 24-го купонного периода, 12 февраля 2029 года.

В ноябре 2022 года материнская компания «Вымпелкома», Veon объявила о начале процесса продажи бизнеса в РФ. Позже стало известно, что топ-менеджмент «Билайна» во главе с гендиректором Александром Торбаховым заключил соглашение о выкупе компании за 130 млрд руб.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 8 февраля согласовала условия продажи «Вымпелкома». Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что сделка одобрена при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных Veon в пользу российских инвесторов.

Ожидается, что сделка будет закрыта до 1 июня 2023 года.