Европейский фондовый рынок: преимущество отсталости

После худшей недели с начала 2023 года STOXX 600 смог вчера отскочить, прибавив 1,07%. Он тем не менее все еще находится на 1,1% ниже максимума года, пришедшегося на 16 февраля.

Но для S&P 500 прошлая неделя тоже была худшей с декабря, и в отличие от общеевропейского индикатора, она была уже третьей подряд, закрытой в минус. Так что, хотя вчера вечером он тоже рос, от пика 2 февраля его потери составили около 5%.

И если STOXX 600 на закрытие вчерашних торгов прибавлял 8,9% с начала этого года, то S&P 500 — лишь 3,9%. По данным Refinitiv, это лучшая динамика общеевропейского индекса относительно американского с 2017 года.

Одним из объяснений этого является разворот финансовых потоков глобальных инвесторов в сторону Европы, начавшийся еще осенью. Если с февраля прошлого года инвесторы практически игнорировали европейские акции, то к январю этого они стали одними из фаворитов, наряду с китайскими (и азиатскими в целом) бумагами.

За это время события вокруг Украины, энергетический кризис, растущая в Европе инфляция, подъем ставок ЕЦБ и прочее перестали восприниматься инвесторами столь же ярко как когда-то. К тому у европейского рынка обнаружились особенности, ранее не то что совсем ускользавшие от внимания, но не воспринимавшиеся, как положительный фактор.

Первым это показал британский FTSE 100. После Brexit инвесторы практически игнорировали этот рынок по вполне объективным экономическим причинам. Но были и причины субъективные — отсутствие модных растущих акций, подобных технологическим в США.

Но в прошлом году этот позорный недостаток превратился в конкурентное преимущество. В составе FTSE 100 был явный перекос в сторону таких несексуальных акций, как сырьевые и банковские — и именно они показали в прошлом году прекрасные результаты. Технологические же бумаги на фоне ускоренного подъема ставки ФРС, напротив, лидировали в падении.

Так что FTSE 100 — хотя и не без помощи британской инфляции с девальвацией фунта — смог показать уникальное для того времени достижение, завершив 2022 год в плюс. В начале февраля он первым в Старом свете переписал и исторический максимум.

Вторым 16 февраля стал CAC 40, в течение дня ненадолго взлетавший выше пика января прошлого года. В тот день французские акции обеспечили максимум года и для STOXX 600.

У этого рынка немного другая история — помимо прочего, он выиграл еще и от роста спроса на роскошь, обеспеченного Китаем. В Париже ведь торгуется немало акций компаний из этой сферы бизнеса — LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Kering, Hermes International и других.

Но главное преимущество перед США — отсутствие достаточного количества перегретых и раскрученных сверх меры акций роста — имело место по всей Европе. Соответственно, гораздо дешевле выглядел и рынок в целом. У STOXX 600 форвардный 12-месячный коэффициент P/E (цена/прибыль) сейчас близок к 13, а у S&P 500 — к 18.

«На рынке, который в условиях растущих ставок предпочитает стоимостные инвестиции, это явно работает в пользу Европы», — говорил вчера Reuters глава отдела стратегии европейских акций в HSBC Эдвард Стэнфорд.

Но, как и в случае с FTSE 100, не только темпы роста, но и уровни оценки STOXX 600 обусловлены структурой индекса. В STOXX 600, например, немало (16%) банковских акций, а в S&P 500 велика доля технологических (35%). И разница в P/E частично объясняется именно подобными факторами.

Все-таки справедливая оценка хорошей быстрорастущей компании выше, чем тоже хорошей, но, например, представляющей циклическую отрасль. И с этой точки зрения, будущее обоих рынков сейчас не выглядит ни принципиально различающимся, ни радужным.

Подъем ставок пока далек от завершения и у ЕЦБ, и у ФРС. Стимулируемый в том числе и осознанием этого факта отток средств из акций возобновился. Он, правда, по данным Deutsche Bank, был на прошлой неделе в Европе наименьшим среди крупнейших экономик — $100 млн долларов. В США он был максимальным — $9,1 млрд.

Этим, возможно, частично и объясняется большая относительная устойчивость STOXX 600. Но в обоих случаях это уже не приток.

«Очевидно, что рынок сейчас рассматривает риски в Европе как более низкие по сравнению с ситуацией годичной давности, — говорила вчера Bloomberg ведущий аналитик по акциям Hargreaves Lansdown Софи Лунд-Йейтс. — Но хотя составляющие ралли понятны, запас прочности европейских акций уже исчерпан. Это означает, что любая неожиданная геополитическая эскалация или волатильность, скорее всего, приведут к резкой реакции рынка.»