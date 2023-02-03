АФК «Система» выкупила у Сбера 100% рекламной платформы Segmento

Принадлежащая корпорации АФК «Система» компания «СВК фонд 1» нарастила долю в платформе для таргетированной рекламы Segmento до 100%.

На данные в ЕГРЮЛ обратило внимание агентство «Интерфакс». Уточняется, что сделку заключили 1 февраля.

Таким образом, теперь все 100% Segmento принадлежит АФК «Системе». Ранее 50% в компании владела структура Сбера.

Segmento основана в 2011 году Евгением Легким, Романом Нестером и Кириллом Сафоновым, за несколько лет компания стала одним из ведущих программатик-игроков на рынке. В числе ее кейсов такие бренды, как «Добрый», Acer, BBK, Zewa, Hankook. В 2019 году Segmento и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» начали развивать новое уникальное направление — таргетированную рекламу с использованием агрегированных обезличенных данных кассовых чеков.

Сбер приобрел контрольный пакет акций Segmento в 2015 году, годом позже 50% компании купила АФК «Система».

Компанией «СВК фонд 1» АФК «Система» владеет через венчурный фонд «Система венчур кэпитал».