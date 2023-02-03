Акции дня: бумаги «Газпрома» росли после предложения о снижении налогов

Котировки компании «Газпром» закончили ростом сессию на Мосбирже в пятницу, 3 февраля. За день акции подорожали на +2,37% до 161,84 рублей.

Трейдеры ускорили покупку акций после предложения Минфина вывести компанию из-под налога на прибыль для экспортеров СПГ в размере 34%. Дополнительным фактором роста стало сообщение о том, что 30 июня пройдет годовое общее собрание акционеров «Газпрома», где в том числе обсудят вопрос дивидендов.

«Мы позитивно оцениваем эти новости, ожидаем финальные дивиденды за 2022 год на уровне 20 руб./акцию (доходность – 12%). Снижение налоговой нагрузки на "Газпром" было бы актуальным в условиях сокращения объемов поставок и более низких цен на газ. Полагаем, что эта информация может способствовать росту бумаг "Газпрома" к 170+ руб./акцию», - считают аналитики «Промсвязьбанка».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,21% до 2248,3 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,16% до 1002,52 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:45 мск составила 81,21 долларов за баррель (-1,17%). Российская валюта слабела– 70,57 руб. за доллар.