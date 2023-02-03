Акции «Газпрома» выросли на фоне новости о выводе компании из-под повышенного налога

Котировки «Газпрома», снижавшиеся в середине дня на Мосбирже, резко перешли к росту. Это произошло на фоне известия о разработанных Минфином поправках в Налоговый кодекс, согласно которым «Газпром» и его дочерние компании выводятся из-под повышенного налога на прибыль в размере 34%, введенного с 1 января 2023 года для всех экспортеров СПГ.

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По данным на 16:41 мск, цена акций транснациональной энергетической компании выросла на 2,77% — до 162,4 рубля за штуку.

По данным «Интерфакса», поправки Минфина Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на следующей неделе.

В России с 1 января 2023 года, сроком на три года, повысили ставку по налогу на прибыль с 20% до 34% для экспортеров СПГ, которые уже поставляли газ на экспорт и имеют лицензию на осуществление исключительного права на экспорт газа. Согласно закону «Об экспорте газа», исключительным правом на экспорт СПГ обладает собственник единой системы газоснабжения или его дочерние общества, в уставном капитале которых доля участия организации составляет 100% (речь идет о «Газпроме»). А также ряд госкомпаний, работающих на шельфе, доля участия РФ в уставных капиталах которых составляет более чем 50% и частные компании (и их дочки с капиталом более 50%), которым по состоянию на 1 января 2013 года была выдана лицензия, предусматривающая строительство завода по производству СПГ на участках недр, лицензионная добыча по которым началась после 1 января 2013 года.

Минфин предложил уточнить категорию компаний, на которые распространяется повышенная налоговая ставка. По мнению ведомства, это должно касаться только «пользователей участков недр на участках недр федерального значения, лицензия на пользование недрами которых по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству СПГ или направление добытого газа природного в газообразном состоянии для сжижения на завод по производству газа природного в сжиженном состоянии, производящим газ природный в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии, добытого на указанных участках недр федерального значения или на иных участках недр федерального значения, лицензии на пользование недрами которых выданы указанным пользователям участков недр после 1 января 2013 года».

На остальные компании, обладающие правом на экспорт СПГ, Минфин предложил повышенную ставку не распространять. Согласно законопроекту, данную норму следует применять к правоотношениям, возникшим с 1 января 2023 года.

Среди частных компаний крупные СПГ-проекты есть у «Новатэка» («Ямал-СПГ» и «Арктик СПГ») и у «Газпрома» — СРП-проект «Сахалин-2».