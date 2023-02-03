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Nasdaq: обвал категории AAA

Глеб Баранов
3 февраля 2023, 09:28

Ралли технологических акций разогналось вчера с новой силой, но сегодня его продолжения можно не ждать. Из-за отчетности Apple, Alphabet и Amazon уже на постмаркете начался обвал.

Seth Wenig/AP/TASS