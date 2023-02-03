Nasdaq: обвал категории AAA

Вчера технологические акции, как и ряд самых спекулятивных бумаг из других секторов рынка, продолжили «медвежье ралли», получившее новые силы накануне. Слова председателя ФРС Джерома Пауэлла показались тогда быкам прямым благословением их позиций, медведи же ощутили свои «шорты» проклятыми регулятором.

Вечером в среду технологический Nasdaq Composite за считанные минуты перешел от падения к росту, закрыв день в плюсе на 2%, а Dow Jones Industrial Average прибавил еле видимые 0,02%. В четверг разница между ними стала совсем неприличной: первый рос в моменте на 3,84%, а второй падал на 0,82%.

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