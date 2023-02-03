Аренда опалубки перекрытий: основные преимущества

Она состоит из разнообразных балок, стоек, треног, унивилок и листов фанеры. С помощью такого оборудования можно сооружать перекрытия любых форм и размеров.

Перекрытия являются несущими элементами здания, а потому к ним предъявляются повышенные требования. Грамотный выбор опалубки перекрытий обеспечивает возможность возводить конструкции высокого качества в полном соответствии со всеми строительными стандартами и нормативами. При возникновении необходимости можно воспользоваться услугой опалубка для перекрытий в аренду.

Аренда опалубочного оборудования для создания перекрытий имеет множество преимуществ перед его приобретением. Особенно это относится к небольшим строительным компаниям и частным лицам. В число таких преимуществ входят следующие выгоды:

Приобретение опалубки требует больших денежных трат, в то время как ее аренда обходится гораздо дешевле, а потому позволяет сэкономить финансовые ресурсы.

Арендовать опалубку перекрытий целесообразно в тех случаях, когда строительство зданий с применением монолитной технологии осуществляется нерегулярно. Отказ от покупки опалубки в пользу аренды избавляет строительную компанию от необходимости заботиться о ее хранении на протяжении продолжительного времени.

Арендодатель берет на себя заботы не только о хранении опалубки перекрытий, но и об обеспечении ее пригодности к использованию, то есть самостоятельно выполняет ремонт и замену испорченных элементов данного оборудования.

При строительстве частного дома с применением монолитного метода намного лучше арендовать высококачественную опалубку перекрытий от известных производителей, чем создавать ее своими силами из подручных материалов. Таким способом можно не только сэкономить немало времени, но и получить бетонную поверхность, отвечающую всем строительным правилам и нормам.

При использовании аренды опалубки перекрытий всегда можно получить консультации квалифицированных специалистов компании-арендодателя относительно применения этого оборудования.

Стоимость аренды опалубки для возведения перекрытий варьируется в достаточно широком диапазоне. Она зависит не только от ценовой политики арендодателя, но и от производителя данного оборудования. Чем солиднее бренд, тем дороже обходится аренда.