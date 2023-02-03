Банки обяжут открывать социальные вклады для бедных

Законодатели хотят обязать кредитные организации открывать специальные вклады и счета для малообеспеченного населения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на текст законопроекта. Системно значимые банки должны будут обеспечить предоставление такой услуги к 1 июля 2024 года, банки, не относящиеся к этой категории, — не позднее 1 июля 2025 года.

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С такой инициативой первоначально выступил Банк России, в конце 2021 года предложивший ввести финансовый продукт для граждан с низкими доходами, предполагающий гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке.

Согласно текущей версии законопроекта, социальные вклады и счета будут открываться в банках, имеющих право на привлечение средств физических лиц во вклады, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, а также участвующих в системе страхования вкладов.

Открывать такие счета и вклады смогут граждане — получатели мер социальной поддержки, сведения о которых внесены в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Доходность по социальному вкладу должна быть не ниже уровня ключевой ставки плюс 1 процентный пункт. Банковские учреждения не смогут взимать комиссию за открытие и обслуживание таких продуктов, а также за совершение банковских операций на сумму до 15 тысяч рублей в течение календарного месяца.

Максимальный размер средств на депозите не сможет превышать 100 тысяч рублей, при этом вносить их можно будет только в российских рублях. Срок действия социальных банковских продуктов не сможет превышать один календарный год, при возможности продления, если клиент продолжает оставаться получателем мер социальной поддержки. Не разрешается открытие более одного социального счета / вклада на человека.

Датой вступления закона в силу указано 1 июля 2024 года.