Danone продаст большую часть активов в России с возможностью выкупа

Французский производитель молочной продукции Danone может передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в РФ, при этом сделка будет включать опцион обратного выкупа и сохранение у компании в бизнесе до 25%.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, в сделку войдут только российские марки Danone — «Простоквашино», «Растишка», «Тёма». Отмечается, что интерес к ней проявил ряд инвестиционных фондов. Как сообщил один из собеседников издания, инвесторам предложено 75%, при этом Danone хочет сохранить долю, а также места в совете директоров будущей российской компании.

За период с января по сентябрь 2022 года глобальная выручка Danone выросла на 14,9%, до €20,7 млрд, год к году, на бизнес в России пришлось около 5%. В РФ у производителя работают 13 заводов, выпускающих продукцию под брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Даниссимо», «Тёма», Alpro.

В России Danone работает с 1992 года. О планах по передаче контроля над частью активов в РФ за исключением сегмента детского питания (завод «Истра — Нутриция», бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш») Danone сообщила в октябре прошлого года. Решение назвали самым лучшим вариантом для обеспечения непрерывности локальных операций в долгосрочной перспективе.