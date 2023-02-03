Денежная база за неделю снизилась на 93 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 27 января составил 16 трлн 304,5 млрд рублей. За неделю показатель снизился на 0,57%, или на 93,1 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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По состоянию на 20 января объем денежной базы в узком определении был равен 16 трлн 397,6 млрд рублей. Абсолютного рекорда показатель достиг 4 марта — 17 трлн 231,6 млрд рублей, но уже к 18 марта упал до 16 трлн 165,3 млрд рублей.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

