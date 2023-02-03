Экс-советник главы Пентагона рассказал, как США подвели Украину

Вашингтон отправит Киеву обещанные танки системы Abrams, однако их изготовят с более слабой броней, разработанной ещё в 70-е годы 20 века.

Об этом YouTube-каналу Judging Freedom рассказал экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, это решение вызвано опасениями США относительно секретности разработок более совершенной брони американских танков.

«Это очень сложная композитная форма брони, мы не позволим танкам с этой уникальной броней попасть в руки к русским» – сказал он.

Эксперт при этом подчеркнул, что ВСУ потеряли 7 тыс. машин, включая по крайней мере 2-3 тыс. танков и 2-3 тыс. других бронированных машин, которые были либо уничтожены, либо попали в руки российских военных.

«Поэтому было принято решение построить 31 танк серии М1, но применить к ним броню 1970-х годов, чтобы, если они попадут в руки противника, это не представляло угрозы для нашей безопасности», – объяснил Макгрегор.

При этом бывший советник главы Пентагона невысоко оценил влияние поставок американских танков Украине.

«Я думаю, мы заранее готовим извинения. Уже через несколько месяцев все в Вашингтоне скажут: "Ну, мы сделали всё, что могли, посмотрите на всё, что мы послали, мы просто не смогли ничего сделать", и я думаю, что именно к этому мы и идем», – резюмировал полковник в отставке.