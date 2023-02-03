Эксперты: меры поддержки бизнеса в Москве создали высокий инвестиционный мультипликатор

Льготные кредиты и субсидии для промышленных предприятий в столице показали высокую эффективность, расширили возможности бизнеса и повысили занятость среди населения. Такую оценку мерам поддержки городского правительства дали эксперты.

В рамках антикризисной программы в Москве промпредприятиям и инвесторам одобрили льготные кредиты на сумму более 214 млрд рублей для строительства нежилых помещений. Поддержку получили 78 организаций, на которых трудятся более 90 тыс. человек. Об этом ранее сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Широко применяемый механизм инвестирования имеет высокие показатели эффективности. С одной стороны, софинансирование промышленных предприятий снижает расходы последних на обслуживание долга, тем самым расширяя финансовые возможности индустриального развития. С другой стороны, инвестиции Москвы способствуют увеличению занятости, а, значит, росту потребления, доходов и выпуска. Отмеченный двойной эффект обуславливает высокий инвестиционный мультипликатор московской экономики», - считает независимый экономист Андрей Бархота.

Ставка по льготным инвесткредитам была снижена с 9% до 3%, а размер займа увеличили с 1 млрд до 3 млрд рублей. Предприятия могут направить средства на покупку прав на результаты интеллектуальной деятельности, новое оборудование, создание промышленной инфраструктуры. Всего в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства можно получить более 20 системных мер поддержки. В их числе субсидии на лизинг, выплату процентов по кредитам на оборудование и за присоединение к инженерным сетям.

Высокой эффективности мер поддержки удается добиться благодаря гибкому и комплексному подходу столичного фонда промышленности, а также постоянной готовности экспертов города оказать помощь производителям, считает вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян.

«В экспертный совет Фонда входят не только специалисты в сфере бизнес-консалтинга, но и опытные представители различных отраслевых объединений бизнеса. Московская система кредитной поддержки предприятий – реальная помощь производственному бизнесу и одновременно поддержка развития инфраструктурной модели города, которая с одной стороны делает мегаполис комфортным для проживания и отдыха, с другой стороны создает тысячи рабочих мест, с третьей – позволяет расширять промышленные площадки, для создания конкурентоспособных высокотехнологичных производств, которые вполне могут как выступать на рынке как экспортоориентированных компаний, так и реально осуществлять импортозамещение в важных секторах экономики», - считает Варданян.