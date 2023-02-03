Финансовые рынки под ударом криминала

В России наблюдается низкая раскрываемость преступлений на финансовом рынке. Об этом накануне на совещании с руководителями правоохранительных органов заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. При этом генпрокурор твердо указал на необходимость улучшать координацию работы правоохранительных ведомств в вопросах профилактики и противодействия такого рода преступлениям.

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Масштаб угроз не отражен

«Среди причин низкой выявляемости и раскрываемости преступлений на финансовом рынке Игорь Краснов отметил порой ненадлежащим образом организованную оперативную и следственную работу», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Игорь Краснов отметил, что в большинстве случаев в суд направляются уголовные дела в отношении единичных рядовых исполнителей, а более сложные схемы — по установлению конечных бенефициаров и заказчиков противоправной деятельности, которая носит межрегиональный, а зачастую и трансграничный характер — остаются вне поля зрения правоохранительных органов.

«Кроме того, Игорь Краснов высказал претензии к деятельности прокуроров, которые не всегда обеспечивают результативный надзор в отдельных секторах финансового рынка, включая страхование и потребительскую кооперацию, а также надлежащее взаимодействие между заинтересованными органами», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным генпрокурора РФ, в рассматриваемой сфере за полтора года судами рассмотрено свыше 2,6 тысяч уголовных дел в отношении более 3 тысяч лиц. Значительная часть из них осуждена за совершение различных видов мошенничества, незаконную банковскую деятельность, образование юридических компаний через подставных лиц. Игорь Краснов полагает, что «указанное количество преступлений не отражает реальный масштаб и характер существующих на финансовом рынке угроз».

«Риски его криминализации продолжают возрастать в связи с активным применением информационно-телекоммуникационных технологий, трансформацией экономики, вызванной внешним санкционным давлением», — сказал генпрокурор. Он добавил, что по-прежнему серьезную проблему представляет противоправная деятельность руководителей и работников кредитных, в том числе микрофинансовых организаций, криминальные банкротства, создание в интернет-пространстве финансовых пирамид, которые, как правило, маскируются под легальные гражданско-правовые формы, и последующая их навязчивая популяризация в сети.

«Возрастают угрозы вовлечения в криминальный оборот криптовалют и иных виртуальных активов, обусловленные пробелами регулирования их правового статуса, в том числе в плоскости уголовного и уголовно-процессуального законодательства», — указал глава надзорного ведомства.

Технологии на финрынке совершенствуются, и вместе с ними постоянно совершенствуются «серые» и «черные», а также мошеннические схемы, признала в комментарии «Эксперту» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Все это требует новых методик и схем для раскрытия преступлений, связанных с финансовым сектором, а иногда и изменений в законодательстве.

Но внесение изменений в законодательство — это всегда длительный процесс, который требует многих согласований. Тем более, сейчас появились новые вызовы, касающиеся криптозоны, которая пока вообще практически никак не регулируется на законодательном уровне. Совершенно очевидно, что необходимость взять ее под контроль уже назрела.

Последним значимым законом, который появился в области финансового регулирования и был направлен на сокращение махинаций в финансовом секторе, стал ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Несмотря на то, что некоторые формулировки этого закона до сих под расплывчаты, он себя полностью оправдал, полагает Полина Гусятникова. Сейчас пришла пора либо внести в него изменения, либо разработать новый документ, который будет охватывать и криптозону, и другие проблемные моменты.

Традиционные подходы устарели

К преступлениям в сфере финансового рынка принято относить различные махинации с ценными бумагами, отметил в комментарии «Эксперту» кандидат юридических наук, советник по развитию уголовно-правовой практики, адвокат Key Consulting Group Денис Мелешко. Также сюда можно добавить незаконную банковскую деятельность, организацию деятельности по привлечению денежных средств физических лиц (проще говоря, финансовые пирамиды), легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, незаконное получение кредита, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте и так далее.

В общем — всё то преступное, что напрямую связано с оборотом ценных бумаг, производных финансовых инструментов, денежных средств, преимущественно безналичных. Надлежащее расследование таких преступлений сводится к двум составляющим: это выявление противоправных действий (включая уяснение механизма совершения преступления и установление причастных к нему лиц), а также сбор доказательственной базы (с фиксацией и исследованием следов совершения преступления), констатировал юрист.

«Общая проблема состоит в том, что традиционные подходы к решению двух этих очевидных задач уже не действуют. Мы живем теперь в цифровом мире, в финансовой и преступной сфере это проявляется ярче всего», — считает Денис Мелешко.

Он обратил внимание, что большая часть криминальных деяний, совершаемых сегодня на финансовом рынке, относятся к категории киберпреступлений. Отсюда сложность составления доказательной базы по таким делам, обусловленная цифровой конспирацией, шифрованием данных, латентностью, спецификой киберсферы в целом, трудностью коммуникации с техническими специалистами. Кроме того, данные преступления чаще всего обладают межрегиональным и международным характером.

В этой связи можно лишь приветствовать создание в системе Следственного комитета России и МВД РФ специализированных подразделений по борьбе с киберпреступностью (отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий ГСУ СК России и Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России).

Адвокатам, выступая на стороне защиты или представляя интересы потерпевшего, также стоит активнее использовать помощь соответствующих экспертов, обращаясь как к IT-специалистам, так и за получением научно-правовых заключений у ведущих ученых, подчеркнул Денис Мелешко.

С финансовым мошенничеством сегодня может столкнуться любая компания, рассказал «Эксперту» юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков. В список преступлений на финрынке можно внести и различные коррупционные схемы, действия недобросовестных заемщиков и ненадежных контрагентов, а также корпоративные споры, которые могут привести к рейдерскому захвату организации.

Как показывает анализ имеющейся судебной практики, начиная с 2019 года стремительно растет количество уголовных дел, в которых предметом преступления являются криптовалютные активы, тогда как легальное определение самой криптовалюты в действующем законодательстве в области применения уголовного и уголовно-процессуального закона все еще не идентифицировано, заявил эксперт.

Данный пробел на практике порождает неопределенность в квалификации действий обвиняемых и подозреваемых лиц, которые, по мнению правоохранителей, совершают хищение криптовалюты, ее вымогательство, передачу в качестве взятки или коммерческого подкупа, а также в вопросах наложения на криптовалюту судебного ареста.

Так, детальное изучение возбужденных по ст. 159 УК РФ уголовных дел, связанных с хищением криптовалюты, указывает, что в 70% случаев мошеннические действия совершены в отношении лиц, которые, используя интернет, осуществили перечисление денежных средств неустановленным лицам с целью приобретения криптовалютных активов, а также оборудования для майнинга криптовалюты. Следствием отмечается, что установить виновных лиц не представилось возможным, в связи с чем расследование по уголовным делам приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено).

Четыре причины сбоев в системе

Сложности возникают и у судов, которые сталкиваются с делами, связанными с криптовалютой. В 2020 году в Санкт-Петербурге суд исключил из обвинения вымогательство у физического лица 100 биткойнов, посчитав, что криптовалюта не может являться объектом гражданских правоотношений — имуществом, привел пример Даниил Горьков.

Вместе с тем Девятый арбитражный апелляционный суд в одном из своих постановлений отметил, что криптовалюта не может быть расценена иначе как иное имущество. Из буквального толкования ст. 128 ГК РФ следует, что к объектам гражданских прав относятся вещи, иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации; нематериальные блага.

Как отметил Даниил Горьков, в настоящее время на территории РФ не существует квалифицированного государственного органа, уполномоченного оценивать стоимость криптовалюты на конкретную дату (время). В связи с этим оценка суммы причиненного материального ущерба по уголовным делам остается проблемным вопросом.

Так, по уголовному делу, находящемуся в ГСУ МВД одной из региональных республик, следствием установлено, что группа лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждения совершили на территории субъекта РФ ряд преступлений, связанных с хищением криптовалюты Bitcoin у жителей одного из городов, причинив последним ущерб на общую сумму более 2 млн рублей.

При расследовании вышеуказанного уголовного дела стоимость одной единицы Bitcoin рассчитывалась с использованием биржи криптовалюты Exmo (Эксмо). Вместе с тем неточное установление размера материального ущерба не позволяет верно квалифицировать действия привлекаемых к уголовной ответственности лиц.

Как сообщил в беседе с корреспондентом «Эксперта» руководитель уголовной практики АБ «А-ПРО» Александр Лебедев, указанные генпрокурором причины являются типовыми. Но пока сам глава ведомства вынужден признавать, что результатов пока не видно, подчеркнул юрист.

Что касается следственных и оперативных органов, то, как предположил Александр Лебедев, на современном этапе система не готова бороться в полной мере с финпреступлениями по ряду причин. Первая причина — это отсутствие специальных подразделений.

Вторая — отсутствие специалистов-аналитиков в правоохранительных органах для выявления подобных преступлений. Система выявляет простые преступления, лежащие на поверхности, не требующие глубоких познаний в сфере финансов.

Третья причина — Россия не является мировым центром финансов, многие финансовые системы находятся за рубежом. Это затрудняет взаимодействие, поскольку на сегодняшний день не все государства идут на сотрудничество с Россией в сфере выявления транснациональных преступлений и установления лиц, совершающих такие преступления.

Четвертая причина — отсутствие должной законодательной базы. К примеру, в России нет до сих пор закона, регулирующего оборот криптовалюты, хотя это уже современная действительность. Многие финансовые институты работают с использованием криптовалют, в том числе и теневые.

Речь идет о финансовых пирамидах, в том числе с использованием электронных денег. Правоохранительные органы пока не совсем понимают, как расследовать подобные преступления. Поэтому большая их часть являются латентными. С помощью криптовалюты выводятся большие суммы за пределы РФ, что также подрывает экономическую безопасность государства. Поэтому генпрокуратуре действительно необходимо принимать четкие меры по повышению качества выявления и расследования подобных преступлений, заключает Александр Лебедев.