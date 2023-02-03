Цены на газ в Европе ждет большой отскок

Проблемы с газом для Европы несмотря на полные хранилища и теплую погоду, по мнению большинства экспертов, не закончились, а просто сдвинулись на несколько месяцев. Они вернутся, пишет Oil Price, когда начнется подготовка к зиме 2023 -24 годов, т.е. активная покупка газа для наполнения подземных газовых хранилищ (ПГХ). Никакой высшей математики здесь нет. Просто на рынки, где в последние несколько месяцев вполне комфортно чувствовали себя европейские компании, возвращаются благодаря сильно упавшим ценам на сжиженный газ (СПГ), которые сейчас опустились до минимальных за полтора года, страны Южной Азии: Индия, Бангладеш, Таиланд, а также Китай. Там после отмены пандемических ограничений начинает восстанавливаться экономика, которой нужно много топлива.

Спрос на газ в Азии пока еще невысокий, но совсем скоро это изменится. Скоро Европа не сможет так же вольготно, как сейчас, получать газовозы с СПГ. Причем произойдет это не в самое лучшее для европейских газовиков и коммунальщиков время – летом, когда они начнут готовиться к следующей зиме.

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Сейчас цены на СПГ в Азии за шесть недель непрерывного снижения достигли 19,5 долларов за миллион британских термических единиц (684 доллара за тысячу кубов). О темпах снижения красноречиво говорят цифры: только с 20 по 27 января они снизились на 11,4% по сравнению с предыдущей неделей. В целом же в этом году (с 1 по 27 января) цены на сжиженный газ в Азии снизились на треть (34%).

Причин для снижения достаточно. Это и снижение цен на СПГ в Европе и продолжительное празднование в Китае Нового года по лунному календарю и возврат на рынок перечисленных выше стран Юга Азии, ушедших с него в прошлом году из-за астрономически высоких цен. Эти страны торопятся сейчас воспользоваться низкими ценами и хотят закупить побольше дешевого газа впрок.

«Мы вернулись в комфортную зону для многих покупателей с Юга Азии и из Юго-Восточной Азии,- объясняет старший аналитик по СПГ в Rystad Energy Каушал Рамеш.- Поэтому мы недавно (вновь) увидели на рынке покупателей из Таиланда и Бангладеш».

Он называет нынешнюю цену комфортной. Идеальной, по мнению экономистов, для этих стран была бы цена в районе 15 долларов за миллион британских термических единиц. Однако лучше не рассчитывать на то, что цена СПГ опустится еще на 30%. Вернувшиеся на спотовый рынок азиатские страны сами же повысят спрос и замедлят, а может, и вообще остановят снижение цен даже без Китая, экономика которого возвращается после недельных праздников к активной жизни.

Китай – главная, если можно так сказать, «переменная» в уравнении по ценообразованию на «голубое» топливо. В прошлом году потребление газа в КНР, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), снизилось на 0,7%. Снижение, конечно, чисто формальное, но оно обращает на себя внимание, потому что это первое снижение спроса за четыре десятилетия. Импорт Пекином газа, кстати, снизился значительно сильнее, чем спрос. Не удивительно, что по итогам года Япония вновь стала главным импортером СПГ в мире, но судя по всему ненадолго. О серьезном настрое Китая, не сулящем Европе ничего хорошего, говорит, к примеру, массивный рост инвестиций в газовую инфраструктуру, который позволит ему увеличить к концу текущего года мощности по приему СПГ на 20% до 135 млн тонн.

«Если импорт СПГ Китаем восстановится в следующем (2023) году до уровня 2021 года,- говорится в прошлогоднем исследовании МЭА,- то на него придется свыше 85% ожидаемого роста предложения СПГ».

Это значит, что европейцам не приходится рассчитывать на рост производства СПГ. Сжиженного газа на рынке особенно не прибавится, потому что почти весь его рост уйдет в Поднебесную.

Положение Европы, кроме не предвещающих ничего хорошего азиатских раскладов, серьезное и без конкурентов с Востока. По данным того же МЭА, например, этим летом дефицит газа в Старом Свете из-за отсутствия российского газа составит 30 млрд кубометров. С одной стороны, благодаря аномально теплой зиме Европа выйдет из нее с непривычно высоким уровнем для такого времени года газа в ПГХ. Это, конечно, большой плюс для европейцев, но далеко не достаточный для того, чтобы спокойно ждать следующей зимы. С другой же стороны, европейцы сейчас с надеждой смотрят за океан на Америку, которая могла бы помочь ей с газом так же, как это было весной и летом прошлого года. Однако второй по размерам в США СПГ-терминал «Фрипорт», обслуживавший в прошлом году в основном как раз Европу, по-прежнему не работает. Вынужденный перерыв объясняется летним пожаром на предприятии. Он продолжается уже семь месяцев и, судя по всему, продлится еще несколько месяцев. Даты возобновления работы Фрипорта, причем, возобновления не полного, а лишь частичного уже несколько раз сдвигались. На днях администрация СПГ-терминала вновь обратилась к регуляторам за разрешением возобновить работу на одной из трех его линий, но ответа пока не получила.

Но и на этом проблемы европейцев не заканчиваются, потому что даже если Фрипорт начнет вовремя работать, закрыть 30-миллиардную брешь в европейском газовом импорте без резкого увеличения производства СПГ в Америке он не сможет. Рассчитывать на это европейцам, увы, точно не следует, потому что в последний раз новый СПГ-завод в США заработал в 2016 году. Следующий же новый завод придется ждать еще года два, как минимум.

