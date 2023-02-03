«Газпром» предлагает кредитовать желающих перевести автомобили на газ

Россиянам, которые хотят переоборудовать свои автомобили для работы на газу, но не имеют на это средств, можно предоставлять льготные банковские кредиты, полагает председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на выступление Зубкова в ходе совещания по вопросам развития российского рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге.

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«Почему мы не помогаем людям, что мы сидим, что мы высидим с вами? — цитирует агентство главу совета директоров. — Надо приглашать банк, садиться, а для этого надо сначала собрать информацию, провести соцопрос».

Зубков предложил создать «более-менее недорогие кредиты» для тех, кто хочет переоборудовать под газ свой личный транспорт. В противном случае не стоит удивляться, что газовые заправки «Газпрома» остаются убыточными из-за низкой загрузки, — подчеркнул топ-менеджер.

По словам Зубкова, в 2022 году в России было выпущено 8 тысяч автомобилей, использующих в качестве топлива природный газ. Переоборудовано автомобилей, ранее работавших на бензине и дизеле, — около 20 тысяч.