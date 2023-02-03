Глава Росгвардии заявил о росте числа европейских наёмников в зоне СВО

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов проверил в Крыму подготовку российских снайперов, которые участвуют в специальной военной операции, в рамках визита на полуостров и в Херсонскую область.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, он дал высокую оценку подготовке личного состава, вручив подразделению Росгвардии снайперскую винтовку одной из последних модификаций.

По словам Золотова, в зоне проведения СВО у ВСУ становится больше наемников из стран Европы. Но несмотря на их значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах, во время боевых действий сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку.

Глава ведомства также отметил, что кроме участия в боевых действиях «на самых ответственных участках» росгвардейцы обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, выявляя и пресекая деятельность диверсионных групп. Помимо этого, росгвардейцы регулярно обнаруживают схроны с оружием, боеприпасами и разминируют территории.

