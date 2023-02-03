Глава Shell обескуражил Европу по ситуации с газом

Отчетность энергетиков подтвердила то, что было и так очевидно: несмотря на геополитическую турбулентность и волатильные рынки, несмотря на кризисы и рецессии практически все крупные нефтегазовые компании заработали в 2022 году рекордную прибыль.

Прибыль Shell PLC, например, по итогам прошлого года составила почти 40 млрд долларов. При этом предыдущий рекорд, установленный в 2008 году (28,4 млрд долларов), превышен на 41%!

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Естественно, администрация англо-голландской компании, вдохновленная такими результатами, не думает останавливаться на достигнутом и намерена наращивать обороты, т.е. добывать еще больше нефти и газа несмотря на все заявления о приверженности перехода от ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии. Как заявил гендиректор Shell Ваэль Саван, газовое подразделение компании будет расти и дальше, потому что никаких признаков снижения потребности человечества в топливе, включая природный газ, он не видит.

В интервью Bloomberg TV Саван рассказал о перспективах своей компании и поделился прогнозами на будущее.

«Наш газовый бизнес продолжит развиваться, потому что мир сейчас отчаянно нуждается в природном газе,- заявил глава Shell.- Думаю, это (потребность в газе) сохранится надолго. Газ играет критическую роль в переходе к низкоуглеродной энергетике».

Сохранение спроса на газ в долгосрочной перспективе подразумевает и продолжение энергетического кризиса, охватившегося сначала Европу, а затем распространившегося на всю остальную планету. По словам Савана, его компания поставила объединенной Европе и Великобритании в 2022 году 194 груза сжиженного газа (СПГ), приблизительно в 5 раз больше среднегодовой нормы.

«Переоценить важность газа трудно»,- подчеркнул Ваэль Саван.

Он не видит в обозримом будущем признаков снижения спроса на «голубое топливо». Рынок еще долго будет оставаться, по его твердому убеждению, дефицитным.

«В 2023 году мы увидим, конечно, возврат сильного аппетита к газу у Китая,- поделился очевидным прогнозом гендиректор нефтегазового мейджора.- Я бы не стал говорить об окончании энергетического кризиса. Думаю, нам еще долго придется иметь с ним дело».

Ваэль Саван уверен, что ему и его коллегам из других энергетических компаний еще не один год придется восполнять потери, вызванные отказом Европы от российских энергоносителей.

«В прошлом году началось громадное перенаправление потоков энергоносителей,- сказал он.- Мы ожидаем, что оно продолжится (и в этом году). Этот процесс затянется на годы. И я бы предупредил оптимистов не торопиться с оптимистичными прогнозами: самые большие неприятности еще впереди».

