На развивающихся рынках почти установлен рекорд по инвестициям

2023 год начинается для развивающихся рынков многообещающе. Прошлая неделя оказалась для них очень удачной. Инвесторы воспрянули духом благодаря снижающейся инфляции и открытию китайской экономики и едва не установили рекорд – они вкладывали в развивающиеся экономики ежедневно в среднем по 1,1 млрд долларов, пишет Financial Times со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF).

Таких крупных инвестиций на рынке не наблюдалось более двух десятилетий. Скорость пересечения границ между государствами финансовых потоков сейчас уступает только непродолжительному периоду в конце 2020 – начале 2021 годов, когда повсеместно отменялись коронавирусные локдауны и везде царило оптимистичное настроение.

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Очень высокие инвестиции являются еще одним подтверждением улучшения настроений инвесторов в этом году в отношении перспектив развития развивающихся экономик, которые в 2022 году основательно просели. Снижение инфляции в последние недели дало основание многим участникам рынка поставить на то, что центробанки ведущих развитых экономик, включая Федеральную резервную систему (ФРС), скоро перестанут повышать учетную ставку и тем самым значительно улучшат обстановку на развивающихся рынках.

По словам аналитика JPMorgan Джахангира Азиза «пороха в пороховницах» осталось еще вполне достаточно для дальнейшего наращивания инвестиций, потому что сейчас «главные неопределенности», которые давили на развивающиеся рынки, похоже, исчезли. Угроза рецессии существенно ослабла, на прошлой неделе вышли обнадеживающие данные за четвертый квартал прошлого года по американской экономике. Большое положительное влияние оказало и открытие китайской экономики после трех лет почти непрерывных локдаунов и жестких ограничений. Кстати, на долю Поднебесной пришлись 800 млн ежедневных инвестиций из 1,1 млрд, приходящихся на все развивающиеся экономики.

Перспективам активов развивающихся экономик существенно помогли ожидания инвесторов того, что в этом году они превзойдут развитые экономики. Экономисты JPMorgan, к примеру, ожидают, что развивающиеся экономики обойдут развитые по росту ВВП в 2023 году на 1,4%. Индекс MSCI Emerging Markets вырос после октябрьского «дна» уже почти на 25%.

Однако несмотря на очень обнадеживающее начало года некоторые инвесторы и аналитики призывают к осторожности и предупреждают, что инвестиции едва ли долго сохранятся на существующем сейчас очень высоком уровне. Так, Пол Грир из Fidelity International, считает, что ралли на развивающихся рынках уже близится к завершению. По его мнению, рост китайской экономики в целом ограничится первыми двумя кварталами 2023 года и что рынки уже заканчивают отыгрывать этот рост.

Грир объясняет ралли возвратом интереса инвесторов к активам развивающихся экономик после почти 10 лет его фактического отсутствия. Особенно заметно это было в первые три квартала 2022 года. Большинство развивающихся экономик показывали слабые темпы развития после финансового кризиса 2008-9 годов, а также очень высокой инфляции в прошлом году.

Пол Грир также сомневается в прочности нынешнего интереса инвесторов к развивающимся рынкам и их оптимистичных настроений относительно их дальнейшего роста. Рост долгов усиливает давление на финансовые системы большинства развивающихся стран. Замедлят экономический рост, по его мнению, и демографические проблемы.

«Трудно сохранять доковидовский оптимизм по отношению к развивающимся рынкам»,- сделал Грир вывод в конце своего анализа.