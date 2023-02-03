Калининградское предприятие наладит производство отечественных материалов для интерьеров яхт

ООО «Ушаковские верфи» (Калининград) в 2023 году реализует проект строительства производственного цеха интерьерных материалов для морских яхт.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Уточняется, что собственное производство материалов для надстроек и интерьеров судов в компании решили наладить еще весной прошлого года; ранее при строительстве яхт и коммерческих судов использовались материалы итальянских, голландских и польских поставщиков. «В условиях санкций логистика импортных поставок усложнилась. Совсем скоро почти все необходимые материалы будут изготавливаться в новом цехе, который возводится рядом с основным корпусом предприятия. Уровень локализации производства в части интерьерных решений составит почти 90%», — говорится в пресс-релизе.

По словам владельца «Ушаковских верфей» Виктора Лидера, работники предприятия, число которых благодаря проекту увеличится с 30 до 50, будут изготавливать сэндвич-панели, покрывать дорогими сортами шпона морскую фанеру для отделочных работ и для мебели. «Здесь также будем делать высокотехнологичный сэндвич для надстроек яхт и хаусботов», — отметил он.

Весной этого года компания планирует приступить к установке оборудования, летом будет официально запущено производство.

Проект реализуется с привлечением средств льготного займа по региональной программе поддержки импортозамещения, разработанной по поручению губернатора Калининградской области Антона Алиханова. «Ушаковские верфи» получили льготное финансирование в размере 33 млн рублей на семь лет под 2% с трехлетней отсрочкой по оплате основного долга. Компания также вкладывает в проект около 7 млн руб. собственных средств.

ООО «Ушаковские верфи» занимается строительством стальных, водоизмещающих, моторных и парусных яхт, компания работает более 10 лет. В 2020 году предприятие стало резидентом калининградской ОЭЗ с инвестпроектом «Организация производственной площадки для строительства паромов и других судов на альтернативных источниках энергии от 24 до 40 метров».

По данным «Интерфакса», выручка компании в 2021 году составила 130 млн руб., чистая прибыль — 3,2 млн руб.