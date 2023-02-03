Конфискованные товары легкой промышленности будут направляться на гуманитарную помощь

В Государственную Думу РФ был внесен разработанный Минфином России законопроект, согласно которому Росимущество и Федеральная таможенная служба смогут сохранять конфискованные товары легкой промышленности, ранее подлежавшие уничтожению. Такой конфискат будет передаваться в качестве гуманитарной помощи социальным организациям, а также на нужды МЧС и Минобороны, сообщается в официальном Telegram-канале Минфина РФ.

Статья по теме: Счетная палата призвала продавать, а не уничтожать конфискат Порядок передачи будет дополнительно разработан правительством. Законопроект подготовлен на основе указаний президента России и уже был одобрен кабинетом министров.