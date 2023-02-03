Медведев: экономика Украины превращается в смрадную труху

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проанализировал текущее состояние экономики Украины, которая, по его мнению, стремительно превращается в смрадную труху.

Политик, в частности, отмечает, что в настоящее время «незалежная» потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% национального промышленного потенциала и около 15% довоенного ВВП. Кроме того, у киевского режима нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 трлн долл., включая 63% месторождений угля и 42% – металлов.

Помимо это, на всех парах в пропасть летит украинское сельское хозяйство, зафиксировано резкое падение урожая. Сухопутные маршруты через Польшу и Румынию привели к росту транспортных расходов в 2-3 раза. По словам Медведева, в конце 2022 года ВВП Украины сократился на 35-36%, а общие её потери от столкновения с Россией достигли 830-850 млрд долл.

«А ведь в 2021 году ВВП страны составлял 200 млрд. долл. Это рекордное падение вынуждено было признать даже их министерство экономики как наихудший результат в истории страны. Далее только окончательное крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица. Госдолг Незалежной к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов. Надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны», – написал политик в своём Telegram-канале.

При этом он прогнозирует, что далее Украину ждёт только окончательное крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица.

По мнению Медведева, смерть бывшего государства будет сопровождаться «безумным хохотом», «кривлянием и мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды», спятившей от «обилия крови и наркотиков», а также гробовым молчанием западных лекарей, с холодным презрением взирающих на агонию ими же замученного пациента.

Как ранее писал «Эксперт», Медведев раскритиковал поставки Западом военной техники на Украину, предупредив «одряхлевший Старый Свет» о возмездии.