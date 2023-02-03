МИД РФ: Запад идёт ко дну с привязанной к ногам Украиной

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, что якобы санкционный темп Европы замедлился, а РФ стала быстрее адаптироваться к ограничениям.

«Какой же он всё-таки Зеленский. Если бы не санкции 2014 и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег – навязанная Западом в 90-е "элита" не дала бы развиваться. А впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идёт ко дну, с привязанной к ногам Украиной», – написала дипломат в своём Telegram-канале.

При этом представитель МИД РФ напомнила, что в середине прошлого века Западную Европу от неё самой спас советский народ. Сейчас, по её мнению, надо дважды подумать, делать ли это нам вновь.

Напомним, 2 февраля в ходе совместной пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Киеве Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а скорость введения новых ограничений Европой замедлилась. В этой связи он призвал усилить санкционное давление на Москву.

