Финансовые рынки Фондовый рынок Газпром

Минфин приятно удивил

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
3 февраля 2023, 20:30

Намерение Минфина освободить «Газпром» от повышенного налога на СПГ вывело акции компании в число лидеров роста. Кроме того, Минфин более чем удвоит объем валютных интервенций для поддержки рубля.

КОЛЛАЖ ТАМАРЫ ЛАРИНОЙ