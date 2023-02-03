Минфин приятно удивил

Главным ньюсмейкером сегодняшнего дня стал российский Минфин. От финансового ведомства трейдеры ожидали данных об объеме валютных интервенций с 7 февраля по 6 марта в рамках бюджетного правила. Показатель рассчитывается на основе предполагаемых поступлений нефтегазовых доходов и их соответствия запланированным объемам.

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