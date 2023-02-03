Минфин утроит продажи юаней по бюджетному правилу

Минфин РФ сообщил о намерениях продать с 7 февраля по 6 марта в рамках бюджетного правила иностранную валюту объемом 160,2 млрд рублей. Ежедневный объем продаж составит эквивалент 8,9 млрд рублей. С 13 января по 6 февраля объем ежедневных продаж юаней составляет 3,2 млрд рублей. Ведомство объяснило свое решение большим объемом недополученных дополнительных нефтегазовых доходов.

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«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд рублей», — говорится в сообщении Минфина.

По данным ведомства, объем недополученных дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале прогнозируется в размере 108 млрд рублей. В январе по этой причине бюджет недополучил 54,5 млрд рублей.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило -52,1 млрд рублей. Минфин объяснил это поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме.

Центробанк с 13 января возобновил валютные операции в рамках бюджетного правила. В интересах Минфина он осуществляет покупку/продажу юаней.

