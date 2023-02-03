Минфин утроит продажи юаней по бюджетному правилу

Минфин РФ сообщил о намерениях продать с 7 февраля по 6 марта в рамках бюджетного правила иностранную валюту объемом 160,2 млрд рублей. Ежедневный объем продаж составит эквивалент 8,9 млрд рублей. С 13 января по 6 февраля объем ежедневных продаж юаней составляет 3,2 млрд рублей. Ведомство объяснило свое решение большим объемом недополученных дополнительных нефтегазовых доходов.
«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд рублей», — говорится в сообщении Минфина.
По данным ведомства, объем недополученных дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале прогнозируется в размере 108 млрд рублей. В январе по этой причине бюджет недополучил 54,5 млрд рублей.
Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило -52,1 млрд рублей. Минфин объяснил это поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме.
Центробанк с 13 января возобновил валютные операции в рамках бюджетного правила. В интересах Минфина он осуществляет покупку/продажу юаней.