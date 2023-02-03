Минобороны сообщило о новых успехах российской армии на Украине

Минобороны РФ на брифинге 3 февраля сообщило о новых успехах, которых российская армия добилась в ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно оперативным данным, которые озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции.

Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе Красноармейска (ДНР) уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники, а в районах Кураховки и Михайловки уничтожены 2 украинских склада боеприпасов.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки ВС РФ нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Табаевка, Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Уничтожено до 40 боевиков, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населённого пункта Благодатовка (Харьковская область) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» ВС РФ нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад Украины в районах населённых пунктов Невское (ЛНР), Ямполовка (ДНР), а также Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США. В районе населенного пункта Красный Лиман (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Запорожском направлении огнём артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» ВС РФ нанесено поражение подразделениям 108-й и 110-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Левадное, Марфополь и Луговское (Запорожская область). Потери противника здесь составили более 20-ти украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777 производства США, 2 гаубицы Д-20 и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах. В районе населённого пункта Красноармейск (ДНР) уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и ЗРК NASAMS производства Норвегии.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Червоноармейское (Херсонская область) сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Российские средства ПВО за сутки сбили 7 украинских БПЛА в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Всего с начала СВО ВС РФ уничтожили 382 украинских военных самолёта, 206 вертолётов, 3 008 БПЛА, 403 ЗРК, 7723 танка и другие боевые бронированные машины, 1 004 боевые машины РСЗО, 3 988 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8 255 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 3 февраля Конашенков сообщил, что на Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Первомайское и Васюковка (ДНР). Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 2 пикапа, один танк, бронетранспортёр, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30».