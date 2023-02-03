Минпросвещения вводит новый порядок проведения ЕГЭ

Министерство просвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, размещенный на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», — говорится в разработанном акте.
В числе нововведений предлагается перенести на более ранний срок дополнительную дату проведения итогового сочинения: с первой рабочей среды мая на вторую среду апреля.
Кроме того, готовящимся к сдаче госэкзамена будет позволено изменять перечень учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ, при наличии уважительной причины. То же будет касаться и сроков сдачи экзаменов.
Военнослужащие, проходящие службу по призыву или по контракту и готовящиеся поступать в военные вузы, смогут подавать заявления об итоговой аттестации по месту службы.
Новый порядок должен вступить в силу 1 сентября 2023 года и действовать до 1 сентября 2029 года.