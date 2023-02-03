Минпросвещения вводит новый порядок проведения ЕГЭ

Министерство просвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, размещенный на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

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«Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», — говорится в разработанном акте.

В числе нововведений предлагается перенести на более ранний срок дополнительную дату проведения итогового сочинения: с первой рабочей среды мая на вторую среду апреля.

Кроме того, готовящимся к сдаче госэкзамена будет позволено изменять перечень учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ, при наличии уважительной причины. То же будет касаться и сроков сдачи экзаменов.

Военнослужащие, проходящие службу по призыву или по контракту и готовящиеся поступать в военные вузы, смогут подавать заявления об итоговой аттестации по месту службы.

Новый порядок должен вступить в силу 1 сентября 2023 года и действовать до 1 сентября 2029 года.