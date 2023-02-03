Мишустин заявил, что у России есть аналоги для 85% зарубежного ПО

В России продолжается разработка собственных продуктов в сфере программного обеспечения, на данный момент РФ располагает аналогами иностранного ПО на 85%.

Об этом в рамках международного цифрового форума «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности» заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

«Для большинства иностранного софта — около 85% уже — существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств, поддерживаем создание новых программных продуктов», — сообщил глава кабмина.

Он рассказал, что в России создана система центров компетенций с участием свыше 500 предприятий, которые являются лидерами рынка; отобрано около 200 инициатив, более тридцати проектов планируется реализовать в течение 2023-2024 годов. «Большую часть финансирования проектов бизнес берет на себя. Частные инвестиции сегодня превышают уже 155 млрд рублей», — рассказал премьер.

Мишустин уточнил, что одна из задач центров компетенций — разработать конкурентоспособные продукты для выхода на мировой рынок. В качестве возможных партнеров в этом направлении глава правительства назвал страны Евразийского экономического союза.

«Предлагаю также вместе развивать экосистему ИТ-парков на всем пространстве ЕврАзЭС», — сказал он. Мишустин отметил, что в РФ формируется комплексная национальная платформа «ГосТех», на которую перейдут примерно 750 федеральных и 3,5 тыс. региональных систем; «через год-два» технология может послужить цифровой интеграции в рамках ЕАЭС, пояснил российский премьер.