На пути у западных гонителей Церкви на Украине стоит русский мир

— Является ли необъявленная война Запада против России (и ее развитие на Украине) конфликтом цивилизаций? Если это так, то что позволит России выстоять в этом противостоянии?

— На глубине исторических макропроцессов это и в самом деле война цивилизаций. В недалеком прошлом ее можно было бы обозначить как противостояние мира западного (католического и протестантского) и восточно-христианской цивилизации. В наше время в эту схему необходимо внести существенную корректуру: Запад, если иметь в виду господствующие там тенденции, отрекается от христианского наследия, и поэтому вполне адекватно может быть назван миром постхристианским, в нем растоптаны самые основы традиционной морали, на которых до сих пор строилось человеческое сообщество. Поэтому приверженцы традиционных религиозных и моральных ценностей, не принадлежащие к христианскому миру — мусульмане, иудеи, буддисты, индуисты, конфуцианцы, — но также и сознательные христиане в Западной Европе и в Северной Америке, противостоят или потенциально готовы будут противостоять злокачественной экспансии постхристианской идеологии и морали, которую, в противовес классическому просвещенческому либерализму, называют либертарианством.

— В чем духовное отличие россиян от типичных представителей западной цивилизации, если такое отличие существует?

— Добродетели и пороки, свойственные людям Запада, можно наблюдать и среди соотечественников. С нажимом настаивать на нашем нравственном превосходстве было бы и не скромно, и не умно, и граничило бы с национальным превозношением, которое не соответствует христианскому православному этносу. Если сравнивать национальный характер российского или, в контексте этнической психологии и ментальности, русского человека, сформировавшегося в лоне православной традиции, то нам свойственна совестливость. На Западе понятие «совесть» можно найти в толковых словарях, как устаревшее.

Совесть продолжала обнаруживать свое влияние на людей и даже при утрате ими религиозной веры, что наблюдалось в советскую эпоху. Но все равно в отличие от тех, кто принадлежит западной цивилизации, многим из нас, не всем, конечно, — свойственна совестливость, доверчивость, способность легко и скоро увлекаться, остро реагировать на разочарования, спонтанность в поступках, что может производить впечатление легкомыслия, склонность полагаться на волю Божию, или на удачный случай. Склонность полагаться на авось (по А. С. Пушкину в десятой главе «Евгения Онегина» – «шиболет народный»).

Западные люди расчетливее, прагматичнее, осторожнее, часто мелочно меркантильны, полагаются на себя больше, чем на удачу. При этом, конечно, национальные характеры немца, испанца, француза или поляка различаются основательно. Различия, и весьма серьезные, можно наблюдать в характерах, психотипах и в отношении к жизни между немцем-протестантом и немцем-католиком, между итальянцем из Пьемонта и неаполитанцем.

Но принципиально важно в наше время нечто другое – на глазах у нас совершается спланированное и организованное перевоспитание западных людей, которым внушаются чуждые человеческой морали и самой первозданной природе человека правила и нормы поведения. Цель этого самого радикального и массового за всю известную историю эксперимента над человеческим родом с целью его расчеловечивания, не до конца ясна. На этот счет имеются разные предположения и подозрения.

Слава Богу, у нас подобная педагогика встречает отпор и в особо злостных случаях пресекается, хотя и не решительно, с выработанным за три десятилетия дурным рефлексом оглядки на перекочевавшую из произведения Грибоедова в США или Великобританию княгиню Марью Алексеевну. «Ах, боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна»!

— Как вы оцениваете ситуацию вокруг православия на Украине? Что может позволить православным на Украине выстоять?

— Украинская Православная Церковь гонима властями, причем в юридическом плане гонения, учиненные кликой ненавистника Православия Зеленского пошли дальше тех, которые обрушились на Русскую Православную Церковь в годы послереволюционной смуты. В ту пору речь не шла о запрете легального существования Церкви, а на территории, контролируемой Зеленским и его присными, разрабатываются акты, которыми, если не помешать гонителям, Церковь будет запрещена.

Понятно, что истребить веру правительственными мерами невозможно. В случае запрета до поры до времени, надеемся, что не долго, Церковь будет существовать нелегально. Православным киевские власти предлагают перейти в лоно раскольнической группировки под скандальным названием ПЦУ.

Не думаю, что есть люди, которые бы перешли из канонической Церкви к раскольникам по религиозным мотивам. А те, у кого мотивы другие, принадлежат Церкви лишь формально и не спасительно. К тому же, гонения, бедственные в земном плане для христиан, саму поместную Церковь оздоровляют и очищают от балласта.

Предложение православным о перемене юрисдикции нелепо в разных отношениях, в том числе и по количественному соотношению паствы канонической Церкви и раскольнической группировки. Это — при том, что все сравнения, как известно, хромают — как если бы Франции предложили войти в состав Люксембурга.

Наблюдая за перипетиями взаимоотношений Священноначалия Украинской Православной Церкви и узурпировавшими власть в Киеве гонителями Православия, можно сделать еще и такой вывод: уступки могут быть целесообразными, когда они делаются взаимно, исходя из паритета, ради нормализации конфликтных моментов. В противном случае односторонние уступки способны лишь питать аппетиты гонителей.

Но в конечном счете исторический опыт учит нас доверять обетованию самого Спасителя: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Евангелие от Матфея).

— Как вы оцениваете понятие «русский мир»?

— Нет понятия, более адекватно характеризующего языковое, религиозное и историческое единство разных ветвей единого русского народа, чем «русский мир». Термин «восточное славянство» представляется менее ярким и более академичным. Впрочем, в действительности ветвей этих как с лингвистической, так и с исторической точки зрения не три, как принято считать, но четыре. Карпато-россы, или карпатские русины были в административном порядке включены в состав украинской национальности, и соответственно, Украинской союзной республики в 1945 году, хотя раньше, а в значительной мере и по сей день они называли и называют себя не украинцами, но русинами – этнонимом, которым до XX века, а точнее до распада Австро-Венгерской империи и включения Галиции в состав восстановленной тогда Польши, обозначали себя и галичане.

К русскому миру принадлежат, однако, не только восточные славяне разных ветвей, но и те народы, которые на протяжении истории органично вросли в ткань этого мира, несмотря на свое не славянское происхождение, в частности, мордва, марийцы, коми, чуваши, якуты, и люди, принадлежащие ряду других этносов, но свободно пользующиеся русским языком, в особенности те, что исповедуют православную веру, и не только они. И если в наши дни, в разгар трагических военных событий, выражение «русский мир» может кому-то казаться неуместным, то достаточно вспомнить эпоху гражданской войны или первой русской смуты начала XVII века, когда с беспримерным ожесточением воевали между собой люди, принадлежавшие одному и тому же русскому миру, чтобы убедиться в том, что не в первый раз русский мир испытывает болезненные потрясения. Надежда на то, что вразумление и врачевание заблудших рано или поздно совершится и трещины, разделившие русский мир на враждебные лагеря, будут устранены, питается рядом примеров из истории как русского мира, так и иных миров, переживших чреду гражданских войн. Примеров таких без числа.

— Россия – многоконфессиональная и многонациональная страна. Уместно ли обсуждать события вокруг православной церкви на Украине с представителями других конфессий и делается ли это?

— Гонения на Православную Украинскую Церковь – пример циничного беззакония и деспотического произвола, правового нигилизма. У меня нет точной информации о контактах по этой теме с представителями иных конфессий. Но обсуждать эту тему уместно не только с представителями инославных и иноверных конфессий, но со всеми, кто не в пропагандистских целях, а всерьез и искренне привержен принципам правового государства. Эта тема, в частности, заслуживает самого пристального внимания как частных правозащитных организаций и сообществ, так и со стороны ООН. И если трагическая ситуация вокруг Православия на Украине игнорируется в ООН, то происходит это потому, что многие государства, юридически независимые и формально суверенные, политически остаются под пятой янки, или гринго. Перед человечеством, как никогда ранее, стоит задача — освободиться от колониального ига современных претендентов на мировое господство.

