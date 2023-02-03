Государственные финансы Бюджет

Нефтяники в январе получили 47,8 млрд рублей по топливному демпферу

3 февраля 2023, 14:53

В 2022 году из бюджета нефтяным компаниям по демпферу перечислили 2,16 трлн рублей

t.me/rosneftofficial

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в январе составили 47,8 млрд рублей, говорится в материалах Минфина об использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Годом ранее аналогичные выплаты были в размере 85 млрд рублей. 

Всего по итогам 2022 года нефтяным компаниям по топливному демпферу из бюджета было перечислено 2,16 трлн рублей. 

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Если экспортные цены на бензин и дизтопливо выше условных внутренних, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, если наоборот — производители перечисляют часть прибыли в бюджет. 

В 2021 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 674,5 млрд рублей, в 2019-ом — 282,2 млрд рублей, а в 2020-ом из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. 
 