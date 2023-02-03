Неопознанный летающий объект не позволил Энтони Блинкену посетить Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложит запланированный визит в Пекин из-за инцидента с китайским аэростатом, первоначально принятым за разведывательный зонд,

передает сегодня американская телевещательная корпорация ABC.

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Ранее глава американской дипломатии подтверждал, что по поручению президента страны планирует посетить Китай в начале 2023 года. Точные даты визита не разглашались, однако, согласно предположениям СМИ, он должен был состояться с 5 по 6 февраля. Ожидалось, что в Пекине Энтони Блинкен встретится с Си Цзиньпином, что стало бы первой встречей главы КНР и госсекретаря США за последние пять лет. Поездку предполагалось посвятить «дальнейшей проработке договоренностей», достигнутых президентом США Джо Байдена и председателем КНР Си Цзиньпином в годе их встречи на полях G20 в Бали.

Однако эти планы заставила отложить история с китайским «шаром-разведчиком», сообщает ABC.

Утром 3 февраля пресс-служба Пентагона распространила сообщение, что в последние несколько дней американские военные отслеживают разведывательный воздушный шар, перемещающийся над северной частью страны. Аэростат якобы явился со стороны Алеутских островов, перелетев через территорию Канады. В Вашингтоне предположили, что он, вероятно, принадлежит Китаю.

«Мы пристально следим за ним», — заявил пресс-секретарь венного ведомства генерал ВВС США Патрик Райдер, заверив, однако, что аэрозонд не представляет угрозы населению. По этой причине его было решено не сбивать, хотя к обратному тут же начали призывать представители республиканской партии.

«Сбейте шар!» — написал в своих соцсетях экс-президент страны Дональд Трамп.

Ряд американских СМИ выразил предположение, что инцидент может стать поводом для отмены визита. В настоящий момент ABC, ссылаясь на свои источники, эту информацию подтвердила.

В МИД КНР тем временем заявили, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая, но это гражданский аппарат, используемый для научных исследований. Внешнеполитическое ведомство страны выразило сожаление, что их шар оказался над территорией США.

«Аэростат прибыл из Китая, его назначение носит гражданский характер, в частности зонд используется для метеорологических исследований. Из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса», — цитирует «Блумберг» заявление китайских дипломатов.