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Парадокс Пауэлла–Лагард: на биржах все пошло шиворот навыворот

Глеб Баранов
3 февраля 2023, 00:39

Подъем ставок ФРС, Банком Англии и ЕЦБ привел к внешне парадоксальному результату: ралли европейских и американских ценных бумаг. Но рынок верит, что закат эры «ястребов» теперь не за горами – и кто не открывал вчера длинных позиций, тот крыл «шорты»

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