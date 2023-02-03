Парадокс Пауэлла–Лагард: на биржах все пошло шиворот навыворот

К началу недели, на которой ожидались решения ведущих центробанков по ставке, на рынке, судя по данным CFTC, скопился серьезный навес «коротких позиций» спекулянтов. После январского ралли в США многие ждали от ФРС особенно «ястребиных» заявлений, ведь рост ценных бумаг смягчает финансовые условия, мешая борьбе регулятора с инфляцией. Но они просчитались – и их «шорты» стали топливом для ралли.

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