Патрушев раскритиковал подготовку кадров для авиапрома

В стране наблюдается недостаток молодых квалифицированных инженеров для авиационной промышленности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Рыбинске на совещании по вопросам кадрового обеспечения российского авиапрома. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Непродуманные и недальновидные действия по целевому набору абитуриентов в последние пятнадцать лет грозят срывом производства авиадвигателей, продолжил Патрушев.

«Так, ежегодно из 800 выпускников средних школ города Рыбинска лишь 12% поступают в Рыбинский государственный авиационный технический университет, являющийся одним из центров научных компетенций в области двигателестроения и ключевым поставщиком кадров для ПАО "ОДК-Сатурн"», — раскритиковал он непрекращающийся отток молодых людей из регионов, где располагаются базовые предприятия авиаотрасли и профильные вузы.

В результате, подчеркнул Патрушев, за полтора десятилетия численность студентов Рыбинского университета сократилась почти в пять раз. Вслед за этим из профессии ушли и преподаватели.

Ранее Николай Патрушев оценил дефицит кадров в авиапроме более чем в 14 тыс. человек.