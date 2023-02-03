Под Волгоградом построят первый на Юге РФ завод по производству сжиженного природного газа

В Волгоградской области появится первый в Южном федеральном округе и близлежащих регионах завод по производству сжиженного газа.

Об этом рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, который накануне, 2 февраля, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, посетившим Волгоград для участия в мероприятиях в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве.

«Мы буквально на днях с "Газпромом" приступаем к реализации проекта… Это первый будет завод, пилотный завод в Южном федеральном округе и ближайших регионах, по созданию сжиженного газа», — цитирует губернатора агентство «Прайм».

Бочаров отметил, что регион взяла на себя дополнительные обязательства и видит огромный потенциал в этой сфере.