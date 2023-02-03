Над поставками американского газа в Европу сгущаются тучи

Цены на энергоносители и электроэнергию в Соединенных Штатах, хотя и значительно ниже, чем, скажем, в Европе, но все равно, по мнению самих американцев, слишком высокие. Естественно, тема снижения цен на них волнует всех жителей Америки. Борьба администрации президента Байдена с высокими ценами на автозаправках – это всего лишь один из многих фронтов этой войны. Американцы требуют снижения цен и на дизельное топливо, и на электроэнергию и, конечно же, на газ. Обыватели, конечно, считают себя выдающимися политиками, экономистами и так далее (список можно продолжать долго) и предлагают свои способы снижения цен. В отношении газа чаще всего говорят о том, что снизить цены на него легче всего, оставляя больше его дома и отправляя меньше в другие страны. Самое неприятное для европейцев, которые сделали ставку на американский сжиженный газ (СПГ) в борьбе с российским газом, состоит в том, что о снижении экспорта газа или даже об его полном прекращении говорят не только домохозяйки и пенсионеры, т.е. те, кого называют простыми американцами, но и американские политики. Причем, политики высокопоставленные, в том числе и законодатели.
США являются сейчас главным экспортером СПГ в мире, хотя до 2016 года американцы вообще не продавали за границу сжиженный газ. Огромные изменения произошли в газовом секторе Америки во многом благодаря сланцевикам, которые очень энергично лоббировали свои интересы. Однако быстро выяснилось, что то, что хорошо для сланцевиков, плохо для всех остальных американцев, которым больше десяти лет приходится оплачивать большие счета за электроэнергию и газ.
В январе цены на газ в США снизились, но волатильность на газовом рынке продлится еще не один год. Согласно выводам в последнем исследовании экономистов Управления энергетической информации (EIA), цены на газ в США остаются на нынешнем уровне из-за высокого внутреннего спроса и растущего экспорта. Достаточно сказать, что по сравнению с 2017 годом экспорт американского СПГ более чем удвоился. Только в 2021 году он вырос на четверть (26%). Причины продолжающегося роста экспорта – «открытие» китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений и Европа, которой нужно очень много сжиженного газа, потому что ей необходимо чем-то заменять российский газ. В результате возникла парадоксальная картина: Соединенным Штатам приходится конкурировать за американский газ с Европой и Китаем. Эта конкуренция особенно заметна в счетах: по сравнению с прошлой зимой стоимость электроэнергии, произведенной за счет сжигания газа, по прогнозам, вырастет в 2021-26 годах на 28,6%.
Президентская администрация, считают не только простые американцы, но и американские политики, должна больше делать для того, чтобы американцы не переплачивали за энергию и газ. Главная же причина высоких цен, по всеобщему мнению, в растущем экспорте газа.
Согласно Закону о газе от 1938 года объем экспорта природного газа определяет Министерство энергетики США. Прежде чем выдавать новые разрешения на экспорт, чиновники должны убедиться, что его увеличение не отразится негативно на американцах.
«Мы не можем разрешать экспорт СПГ, потому что он поднимает цены на газ для американских семей и резко увеличивает счета за электроэнергию,- приводит издание Hill слова сенатора демократа от Массачусетса Эда Марки.- Необходимо, чтобы Министерство энергетики сделало все, что возможно, чтобы не позволять газовым компаниям наживаться за счет американских потребителей».
Недавно ряд политических организаций написали открытое письмо министру энергетики США Дженнифер Гранхольм, в котором они утверждают, что экспорт газа не соответствует интересам американского общества. В письме отмечается, что именно из-за растущего экспорта газа миллионам американцев приходится оплачивать высокие счета за газ и электроэнергию. Авторы письма потребовали, чтобы Минэнерго обратилось в Конгресс с просьбой привести потребности европейских союзников в соответствие с интересами американского общества, т.е. потребовали в законодательном порядке защитить американские семьи и домохозяйства.
В письме упоминается также вывод исследования от 2018 года, согласно которому при росте экспорта американского СПГ плюсы для домохозяйств, имеющих акции энергетических компаний, которым принадлежат заводы по сжижению газа, «превышают потерю доходов из-за растущих коммунальных платежей». Авторы письма считают, что этот анализ устарел и что Минэнерго не анализирует то, как экспорт СПГ влияет на семьи с разными доходами, с разным цветом кожи и так далее.
Кроме этого письма, имеется еще письмо министру Гранхольм, написанное 10 сенаторами в феврале 2022 года. В нем они просят проанализировать, как экспорт СПГ влияет на цены внутри США, и разработать меры, которые позволят сохранить цены на газ доступными.