Над поставками американского газа в Европу сгущаются тучи

Цены на энергоносители и электроэнергию в Соединенных Штатах, хотя и значительно ниже, чем, скажем, в Европе, но все равно, по мнению самих американцев, слишком высокие. Естественно, тема снижения цен на них волнует всех жителей Америки. Борьба администрации президента Байдена с высокими ценами на автозаправках – это всего лишь один из многих фронтов этой войны. Американцы требуют снижения цен и на дизельное топливо, и на электроэнергию и, конечно же, на газ. Обыватели, конечно, считают себя выдающимися политиками, экономистами и так далее (список можно продолжать долго) и предлагают свои способы снижения цен. В отношении газа чаще всего говорят о том, что снизить цены на него легче всего, оставляя больше его дома и отправляя меньше в другие страны. Самое неприятное для европейцев, которые сделали ставку на американский сжиженный газ (СПГ) в борьбе с российским газом, состоит в том, что о снижении экспорта газа или даже об его полном прекращении говорят не только домохозяйки и пенсионеры, т.е. те, кого называют простыми американцами, но и американские политики. Причем, политики высокопоставленные, в том числе и законодатели.

США являются сейчас главным экспортером СПГ в мире, хотя до 2016 года американцы вообще не продавали за границу сжиженный газ. Огромные изменения произошли в газовом секторе Америки во многом благодаря сланцевикам, которые очень энергично лоббировали свои интересы. Однако быстро выяснилось, что то, что хорошо для сланцевиков, плохо для всех остальных американцев, которым больше десяти лет приходится оплачивать большие счета за электроэнергию и газ.