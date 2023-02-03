Глава Минцифры рассказал, что продажу «Вымпелкома» одобрили при условии выкупа 90% облигаций

При одобрении продажи «Вымпелкома» (бренд «Билайн») менеджменту в РФ правительственная комиссия определила в качестве условия для сделки выкуп по меньшей мере 90% облигаций, выпущенных Veon — материнской компанией оператора — в пользу российских инвесторов.

Об этом в кулуарах форума Digital Almaty заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Это условие сделки, собственно. Если менеджмент "Вымпелкома" договорится о том, что российские инвесторы готовы продать им облигации в объеме не менее 90% от общего долга, значит, сделка состоится. Комиссия ее одобрила на этих условиях. Вопрос только в том, что эти условия должны быть едиными для всех держателей облигаций», — рассказал Шадаев.

По утверждению чиновника, сроки продажи будут «предельно короткими», уточняет «Прайм». «Мне кажется, это вопрос месяца-двух. Там дальше она либо состоится, эта сделка, либо нет», — приводит агентство слова министра.

О том, что правительство разрешило продажу «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту, стало известно 1 февраля. Ранее комиссия рассматривала сделку 26 января, но окончательного решения не вынесла.