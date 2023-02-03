Промсвязьбанк приобрел «ПСБ Донецк» и «ПСБ Луганск»

Промсвязьбанк приобрел ООО «ПСБ Донецк» и «ПСБ Луганск», сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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«Подписан договор, по которому банк приобрел ООО "ПСБ Донецк", что позволит ему значительно увеличить количество отделений, а значит, сделать более доступным получение банковских услуг жителями региона», — написал в соцсети врио главы региона.

Пушилин далее отметил, что на данный момент «Промсвязьбанк» имеет в ДНР 84 отделения в 25 населенных пунктах. Приобретение «ПСБ Донецк» позволит ему значительно увеличить количество отделений, а значит, сделать более доступным получение жителями банковских услуг.

«Востребованность в финансовых услугах у людей высокая, — подчеркнул политик. — Это и потребительское кредитование, ипотека по льготной ставке 2%, которую предложил для новых регионов Владимир Путин. Это и расширение сети банкоматов, увеличение спектра услуг для юридических лиц».