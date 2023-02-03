Россия не намерена отказываться от строительства международных транспортных коридоров

Россия планирует договориться с рядом восточных стран о синхронизации планов строительства транспортной инфраструктуры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы правительства Марата Хуснуллина. Такие договоренности могут быть достигнуты в ходе экономического форума «Россия — Исламский мир», который состоится в Казани в мае этого года. Работа уже ведется.

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«Трасса М-12 "Восток", трассы М-5 и М-7 работают как международный коридор на Китай, на восток, — отметил вице-премьер, разговаривая с журналистами. — Но у нас есть не менее важная задача — коридор на Казахстан, на Туркменистан, Иран, Индию. Это обход Каспия, так называемый восточный маршрут. Мы планируем на "Казаньсаммите" соглашение с коллегами из этих стран о синхронизации планов железнодорожного и транспортного строительства».

О планах переориентации международных грузопотоков на российскую инфраструктуру говорят и в министерстве транспорта. Глава Минтранса Виталий Савельев обращал внимание журналистов на транспортный коридор Север—Юг. Он предназначен для перевозки грузов между Россией и Индией и условно может быть разбит на три части: западную с участием железной дороги, Транскаспийскую через море, и восточную ветку через Туркмению.

«Мы ведем переговоры с нашими партнерами, с нашими странами-партнерами <…> Мы это обсуждаем открыто. Мы видим, такие решения есть. Мы видим, что идет переориентация», — говорил Савельев еще летом 2022 года.