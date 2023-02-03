«Ростех» создаст центр компетенций подготовки производства для боеприпасной отрасли

Входящий в «Ростех» концерн «Техмаш» стал обладателем гранта на внедрение цифровой платформы конструкторской и технологической подготовки производства (КТПП) на базе отечественного программного обеспечения.

Как поясняется на сайте госкорпорации, масштабный проект, включенный в перечень особо значимых, позволит заместить иностранное ПО, ускорив разработку и постановку на производство военной продукции.

Цифровую платформу КТПП планируется разработать и внедрить весной 2025 года на девяти ведущих предприятиях концерна, далее ее тиражируют еще на 25 предприятиях холдингов АО «НПК «Техмаш» и АО «Спецхимия».

«Проект состоит из пяти последовательных этапов, включающих доработку, первичную апробацию и внедрение единой модели данных, а также дальнейший перевод цифровой платформы КТПП в промышленную эксплуатацию. По итогам финального этапа планируется создание центра компетенций конструкторской и технологической подготовки производства для боеприпасной отрасли», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что в проекте будут задействованы головные разработчики изделий НПК «Техмаш», в перспективе его масштабируют на все предприятия концерна. Будет создано свыше двух тысяч рабочих мест.

Стоимость проекта — 865 млн руб., из этой суммы 355 млн выделены в рамках господдержки. Он реализуется с привлечением средств гранта Российского фонда развития информационных технологий, входящего в группу госкорпорации ВЭБ.РФ, и внесен в дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение», утвержденную правкомиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», уточняет пресс-служба «Ростеха».