Пятый и шестой ледоколы проекта 22220 будут готовы в 2028-2030 годах, сообщили в «Атомфлоте»

«Росатомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») подписал контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

«2 февраля ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220», — говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство и финансирование будет осуществляться в пропорции 50 на 50 из госбюджета и за счет «Атомфлота». Ввод в эксплуатацию пятого серийного УАЛ намечен на декабрь 2028 года, шестого — на декабрь 2030-го.

Как отметил исполняющий обязанности гендиректора «Атомфлота» Леонид Ирлица, строительство серии УАЛ является ключевым элементом комплексного развития Арктической зоны РФ. «Несмотря на внешние факторы, мы реализуем план по повышению грузоперевозок в акватории Северного морского пути. Современные атомные ледоколы являются фундаментом успешности арктических проектов. В высоких широтах только мы можем обеспечить безопасную проводку судов с поддержанием коммерческой скорости», — приводит слова Ирлицы пресс-служба предприятия.

Атомные ледоколы проекта 22220 призваны способствовать открытию круглогодичной навигации в восточном секторе акватории Северного морского пути, это необходимо для достижения грузопотока по СМП в 80 млн ежегодно; к 2030 году грузопоток рассчитывают нарастить до 150 млн т.

Сейчас в акватории Севморпути работают три универсальных атомных ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Идет строительство третьего и четвертого серийных УАЛ «Якутия» и «Чукотка», их должны ввести в эксплуатацию в конце 2024 года и конце 2026 года соответственно.