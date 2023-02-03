Человечество может достигнуть сингулярности уже через 7 лет

В области искусственного интеллекта (AI) идея сингулярности занимает видное место. Этот обтекаемый термин в мире AI описывает момент, когда AI выходит из-под контроля человека и начинает быстро трансформировать человеческое общество. Особенность сингулярности AI заключается в том, что крайне трудно предсказать, где она начнется и практически невозможно понять, что лежит за этим технологическим «горизонтом событий».

Трудности не пугают ученых, и они энергично ищут признаки достижения сингулярности, которая измеряется прогрессом AI и приближением его к возможностям и способностям человека. Одно из таких измерений - Time to Edit (TTE), которое можно перевести, как «время редактирования», изобрела римская компания, специализирующаяся на переводах. Речь идет о пока еще недостижимой для AI способности переводить речь с точностью человека. Язык, к слову, является одной из самых трудных областей для искусственного интеллекта, но компьютер, который может это сделать, теоретически, по крайней мере, может показывать признаки общего искусственного интеллекта (AGI), интеллекта, который способен выполнять многие задачи лучше людей.