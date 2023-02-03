Человечество может достигнуть сингулярности уже через 7 лет

В области искусственного интеллекта (AI) идея сингулярности занимает видное место. Этот обтекаемый термин в мире AI описывает момент, когда AI выходит из-под контроля человека и начинает быстро трансформировать человеческое общество. Особенность сингулярности AI заключается в том, что крайне трудно предсказать, где она начнется и практически невозможно понять, что лежит за этим технологическим «горизонтом событий».
Трудности не пугают ученых, и они энергично ищут признаки достижения сингулярности, которая измеряется прогрессом AI и приближением его к возможностям и способностям человека. Одно из таких измерений - Time to Edit (TTE), которое можно перевести, как «время редактирования», изобрела римская компания, специализирующаяся на переводах. Речь идет о пока еще недостижимой для AI способности переводить речь с точностью человека. Язык, к слову, является одной из самых трудных областей для искусственного интеллекта, но компьютер, который может это сделать, теоретически, по крайней мере, может показывать признаки общего искусственного интеллекта (AGI), интеллекта, который способен выполнять многие задачи лучше людей.
«Причина в том, что язык является для человека абсолютно естественной вещью,- объяснил глава Translated Марко Тромбетти на декабрьской международной конференции в Орландо, штат Флорида.- Тем не менее, данные, собранные Translated, четко показывают, что машины довольно скоро ликвидируют этот разрыв».
Римская компания следила за результатами AI в 2014-2022 годах при помощи TTE, рассчитывающего время, которое необходимо профессиональным редакторам для редактирования переводов, выполненных AI. Проанализировав за 8 лет свыше 2 миллиардов результатов редактирования постов, искусственный интеллект в Translated показал незначительное, но очевидное улучшение. Очевидно, что со временем он ликвидирует отставание в качестве переводов от человеческого.
В среднем, утверждают в Translated, живому переводчику требуется приблизительно секунда для редактирования каждого слова другого живого переводчика. В 2015 году у живого переводчика уходили приблизительно 3,5 секунды для проверки машинного варианта перевода. Сейчас это время сократилось до 2 секунд. Если тенденция продолжится, то AI из Translated будет переводить не хуже человека к концу текущего десятилетия или даже раньше.
«Перемены настолько малы, что их невозможно заметить каждый день,- объясняет Тромбетти,- но когда видишь результат через десять лет, он впечатляет. Мы первыми спрогнозировали скорость перехода к сингулярности».